सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ जाते हैं, जो कुछ ही पलों में लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कभी ये वीडियो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं तो कभी समाज की दोहरी सोच को आईना दिखा देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच बहस छेड़ दी है. वीडियो में एयरपोर्ट के बाहर लगी पराठे की थड़ी पर एयरहोस्टेज की भीड़ लगी हुई है और वो मजे से पराठे के चटकारे लेती दिखाई दे रही है.

एयरपोर्ट के बाहर थड़ी पर पराठे खाती दिखीं एयरहोस्टेज

वीडियो में एयरपोर्ट के बाहर सड़क किनारे लगी एक साधारण सी पराठे की थड़ी दिखाई दे रही है. वहीं इस थड़ी पर एयरहोस्टेज का एक पूरा समूह खड़ा होकर देसी अंदाज में पराठे का स्वाद लेता नजर आ रहा है. पहली नजर में यह वीडियो बेहद सामान्य और सादा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे जिस नजर से देखा, उसने इसे वायरल बना दिया.

View this post on Instagram A post shared by Pratap Ghosh (@pratap_meerut)

हैरान कर रहा एयरहोस्टेज का देसी अंदाज

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ एयरहोस्टेज अपनी यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट के बाहर पराठे की थड़ी पर खड़ी हैं. कोई प्लेट पकड़े हुए है तो कोई पराठा लेते हुए दिख रही है. आसपास आम लोग भी खड़े नजर आते हैं और माहौल पूरी तरह देसी ढाबे जैसा लग रहा है. एयरहोस्टेज का यह सादा और बिना किसी दिखावे वाला अंदाज लोगों को हैरान कर रहा है.

यूजर्स बोले, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इस पर तंज कसते हुए लिखा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. यूजर्स का कहना है कि विमान के अंदर जिस लग्जरी और हाई-फाई लाइफस्टाइल की तस्वीर पेश की जाती है, असल जिंदगी में वही लोग सड़क किनारे खड़े होकर देसी पराठे खाते नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे दिखावे और हकीकत के फर्क से जोड़कर देखा.

