गोवा घूमने आया एक जर्मन ट्रैवलर अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. उसने जो कुछ झेला, उसे सुनकर किसी का भी माथा ठनक जाएगा. जर्मन ट्रैवलर एलेक्स वेल्डर (Alex Welder) अपनी पार्टनर के साथ पटनेम बीच के पास घूम रहे थे. तभी उन्होंने एक रिक्शा वाले से सवारी पूछी. रिक्शा वाले ने छोटा सा रास्ता तय करने के लिए 500 रुपये मांग लिए. वेल्डर को ये दाम बहुत ज्यादा लगा, तो उन्होंने गोवामाइल्स (GoaMiles) ऐप से बुकिंग कर ली. ऐप ने उसी रास्ते के लिए सिर्फ 300 रुपये दिखाए. बस, इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे माहौल को तनावभरा बना दिया.

गोवा में विदेशी टूरिस्ट के साथ हुई बदतमीजी!

गोवामाइल्स से कैब बुक होते ही स्थानीय रिक्शा ड्राइवर भड़क गए. वेल्डर के मुताबिक, कुछ रिक्शा वाले उनका और उनकी साथी महिला का पीछा करने लगे. वो बोले, “हमने सिर्फ ऐप से कैब बुलाई थी, लेकिन वो लोग गुस्से में पीछे-पीछे चल पड़े. माहौल थोड़ा डराने वाला था.” एलेक्स ने बताया कि जब उनकी टैक्सी आई, तो ड्राइवर ने खुद उनसे कहा कि “नंबर प्लेट छिपा लो”. वजह ये थी कि बाकी रिक्शा और टैक्सी वाले वीडियो बना रहे थे और गोवामाइल्स की गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Alexander Welder (@alexweldertravels)

पीछा करने लगे ऑटो ड्राइवर!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि वेल्डर हैरान होकर ड्राइवर से पूछ रहे हैं, “उन्हें क्या दिक्कत है?” ड्राइवर जवाब देता है कि “यहां लोकल लोग गोवामाइल्स को पसंद नहीं करते.” एलेक्स ने कहा, “जब भी हम कहते हैं कि हम गोवामाइल्स से टैक्सी बुला रहे हैं, तो स्थानीय लोग कहते हैं कि ये यहां अलाउड नहीं है. लेकिन ऐप से बुकिंग होती है, तो साफ है कि ये वैध है.”

फिर पुलिस ने भी काटा टूरिस्ट की टैक्सी का चालान!

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जैसा की वीडियो में वेल्डर बता रहे हैं कि कुछ ही दूरी तय करने के बाद गोवामाइल्स टैक्सी को पुलिस ने रोक लिया. जर्मन ट्रैवलर को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. ड्राइवर ने बताया कि पुलिस ने 500 रुपये का चालान काट दिया है. एलेक्स ने आखिर में कहा, “मुझे लगा कि अगर मैं बाहर का हूं तो पुलिस से बहस बेकार है. इसलिए मैंने ड्राइवर का 500 रुपये का जुर्माना खुद भर दिया.” उन्होंने आगे कहा, “शायद कोई मुझे समझा सके कि यहां असल में चल क्या रहा है.”

भड़क गए यूजर्स

वीडियो को Alexander Welder नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यही वजह है कि विदेशी अब भारत आना पसंद नहीं कर रहे. एक और यूजर ने लिखा...हर जगह के रिक्शा वालों का यही हाल है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..पूरे गोवा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं भाई.

