हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स

गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स

गोवामाइल्स से कैब बुक होते ही स्थानीय रिक्शा ड्राइवर भड़क गए. वेल्डर के मुताबिक, कुछ रिक्शा वाले उनका और उनकी साथी महिला का पीछा करने लगे. वो बोले, “हमने सिर्फ ऐप से कैब बुलाई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 09 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

गोवा घूमने आया एक जर्मन ट्रैवलर अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. उसने जो कुछ झेला, उसे सुनकर किसी का भी माथा ठनक जाएगा. जर्मन ट्रैवलर एलेक्स वेल्डर (Alex Welder) अपनी पार्टनर के साथ पटनेम बीच के पास घूम रहे थे. तभी उन्होंने एक रिक्शा वाले से सवारी पूछी. रिक्शा वाले ने छोटा सा रास्ता तय करने के लिए 500 रुपये मांग लिए. वेल्डर को ये दाम बहुत ज्यादा लगा, तो उन्होंने गोवामाइल्स (GoaMiles) ऐप से बुकिंग कर ली. ऐप ने उसी रास्ते के लिए सिर्फ 300 रुपये दिखाए. बस, इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे माहौल को तनावभरा बना दिया.

गोवा में विदेशी टूरिस्ट के साथ हुई बदतमीजी!

गोवामाइल्स से कैब बुक होते ही स्थानीय रिक्शा ड्राइवर भड़क गए. वेल्डर के मुताबिक, कुछ रिक्शा वाले उनका और उनकी साथी महिला का पीछा करने लगे. वो बोले, “हमने सिर्फ ऐप से कैब बुलाई थी, लेकिन वो लोग गुस्से में पीछे-पीछे चल पड़े. माहौल थोड़ा डराने वाला था.” एलेक्स ने बताया कि जब उनकी टैक्सी आई, तो ड्राइवर ने खुद उनसे कहा कि “नंबर प्लेट छिपा लो”. वजह ये थी कि बाकी रिक्शा और टैक्सी वाले वीडियो बना रहे थे और गोवामाइल्स की गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड कर रहे थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexander Welder (@alexweldertravels)

पीछा करने लगे ऑटो ड्राइवर!

वीडियो में साफ दिख रहा है कि वेल्डर हैरान होकर ड्राइवर से पूछ रहे हैं, “उन्हें क्या दिक्कत है?” ड्राइवर जवाब देता है कि “यहां लोकल लोग गोवामाइल्स को पसंद नहीं करते.” एलेक्स ने कहा, “जब भी हम कहते हैं कि हम गोवामाइल्स से टैक्सी बुला रहे हैं, तो स्थानीय लोग कहते हैं कि ये यहां अलाउड नहीं है. लेकिन ऐप से बुकिंग होती है, तो साफ है कि ये वैध है.”

फिर पुलिस ने भी काटा टूरिस्ट की टैक्सी का चालान!

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जैसा की वीडियो में वेल्डर बता रहे हैं कि कुछ ही दूरी तय करने के बाद गोवामाइल्स टैक्सी को पुलिस ने रोक लिया. जर्मन ट्रैवलर को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. ड्राइवर ने बताया कि पुलिस ने 500 रुपये का चालान काट दिया है. एलेक्स ने आखिर में कहा, “मुझे लगा कि अगर मैं बाहर का हूं तो पुलिस से बहस बेकार है. इसलिए मैंने ड्राइवर का 500 रुपये का जुर्माना खुद भर दिया.” उन्होंने आगे कहा, “शायद कोई मुझे समझा सके कि यहां असल में चल क्या रहा है.”

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

भड़क गए यूजर्स

वीडियो को Alexander Welder नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यही वजह है कि विदेशी अब भारत आना पसंद नहीं कर रहे. एक और यूजर ने लिखा...हर जगह के रिक्शा वालों का यही हाल है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..पूरे गोवा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं भाई.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो

Published at : 09 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Goa News TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Bihar Election 2025: Tejashwi को बर्थडे गिफ्ट में बिहार की जनता देगी सीएम की कुर्सी? NDA | RJD
Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
दिल्ली: 7 बार के विधायक शोएब इकबाल ने AAP से दिया इस्तीफा, बोले- 'तंग आकर...'
बॉलीवुड
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं फराह खान अली, देखें ऋतिक रोशन की एक्स साली की तस्वीरें
खूबसूरती में सुजैन खान को टक्कर देती हैं ऋतिक रोशन की एक्स साली, देखें फोटोज
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
जनरल नॉलेज
स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?
स्कूटी में क्यों लगाया जाता है बाइक से छोटा पहिया, क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget