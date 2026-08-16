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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बंदर से पंगा दादी को पड़ा महंगा, वीडियो देख नहीं रोक पाओगे हंसी

Viral Video: बंदर से पंगा दादी को पड़ा महंगा, वीडियो देख नहीं रोक पाओगे हंसी

Viral Video: बंदर को ईंट और डंडे से भगाने पहुंची बुजुर्ग महिला को बंदर ने ही परेशान कर दिया. कभी बाइक के पीछे छिपा तो कभी कपड़े पकड़कर खींचने लगा, वीडियो वायरल है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 16 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने तेजी से लोगों का ध्यान खींचा है. इसमें एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठे बंदर को भगाने की कोशिश करती दिखाई देती है. महिला पहले ईंट लेकर बंदर को डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन बंदर पीछे हटने के बजाय उनके आसपास ही घूमता रहता है. इसके बाद जो कुछ होता है, उसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. यह वीडियो एक्स पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है.

ईंट लेकर बंदर को भगाने पहुंचीं दादी

वीडियो में सड़क के किनारे एक बंदर बैठा दिखाई देता है. इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला उसके पास पहुंचती है. उनके हाथ में ईंट नजर आती है. महिला ईंट दिखाकर बंदर को वहां से भगाने की कोशिश करती हैं. महिला बंदर की तरफ बढ़ती हैं तो बंदर भी पीछे हटने के बजाय इधर-उधर होकर उनके आसपास आने लगता है. महिला उसे डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन बंदर उनके इशारों से बिल्कुल प्रभावित होता नहीं दिखता. वह कभी बाइक के पास जाता है तो कभी सड़क किनारे घूमने लगता है.

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बंदर ने बदला प्लान

जब ईंट से बंदर डरता नहीं है तो महिला वहां मौजूद दूसरी महिला से एक लंबा डंडा लेती दिखाई देती हैं. इसके बाद वह डंडा लेकर बंदर को दूर करने की कोशिश करती हैं. महिला जैसे ही डंडा लेकर बंदर की तरफ बढ़ती हैं, बंदर अचानक डंडे की तरफ बढ़ जाता है. वह डंडे पर चढ़ते हुए महिला के काफी करीब पहुंच जाता है. इसके बाद बंदर महिला के कपड़े पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश करता दिखाई देता है. महिला इस दौरान आगे पीछे होकर उससे दूरी बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बंदर भी उनका पीछा करता रहता है.

बंदर छिपकर करता रहा परेशान

वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब दिखाई देता है, जब बंदर आसपास खड़ी बाइक, स्कूटर और कार के बीच जाकर छिपने लगता है. महिला उसे दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बंदर कभी एक वाहन के पीछे तो कभी दूसरे वाहन के पास पहुंच जाता है. महिला के लिए बंदर को भगाना आसान नहीं रहता. वह एक तरफ से उसे हटाने की कोशिश करती हैं तो बंदर दूसरी तरफ निकल जाता है. इस तरह कुछ देर तक सड़क किनारे यह पूरा घटनाक्रम चलता रहता है. बंदर के बार-बार महिला के आसपास आने और वाहनों के बीच से निकलने के अंदाज ने वीडियो को सोशल मीडिया पर मजेदार बना दिया है.

वीडियो देखकर लोग ले रहे हैं मजे

वीडियो पर यूजर्स ने मजेदार अंदाज में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा “दादी और बंदर महामुकाबला”. वहीं दूसरे ने कहा “बंदर भी कुछ कम नहीं है”. एक यूजर ने लिखा “दादी जी ने बंदर से पंगा तो ले लिया लेकिन बंदर भी पीछे हटने वालों में से नहीं था”. एक अन्य ने मजाकिया अंदाज में कहा “बंदर अब दादी के मजे ले रहा है.” वहीं एक यूजर ने लिखा, “दादी भी खूब डटी रही हैं बंदर से.” एक कमेंट में कहा गया “दादी भी जिद्दी हैं तो बंदर उससे भी बड़ा जिद्दी निकला.”

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 16 Aug 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Monkey Video Funny Viral Video VIRAL VIDEO Elderly Woman VS Monkey
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