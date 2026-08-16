मछुआरे के चेहरे से चिपक गया ऑक्टोपस, छुड़ाने में छूट गए पसीने

समुद्र में मछली पकड़ने निकले एक मछुआरे के लिए रोज जैसा दिन अचानक डरावने अनुभव में बदल गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऑक्टोपस ने मछुआरे के चेहरे को अपने मजबूत टेंटेकल्स यानी भुजाओं से जकड़ लिया है. हालत ऐसी हो गई कि समुद्री जीव ने उसका मुंह तक ढक दिया और युवक उसे हटाने के लिए संघर्ष करता नजर आया. यह घटना फिलीपींस के पलावान क्षेत्र के पास की बताई जा रही है. वीडियो देखने के बाद लोग सदमे में आ गए.

पानी से निकाला और शुरू हो गई जंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेसर सर्वेंटिस नाम का मछुआरा एक छोटी नाव में मछली पकड़ रहा था. इसी दौरान उसके जाल या हाथ में एक ऑक्टोपस आ गया. लेकिन पानी से बाहर आते ही ऑक्टोपस ने पलटवार कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह तेजी से मछुआरे के चेहरे और सिर पर चिपक जाता है. उसकी कई भुजाएं युवक के चेहरे पर फैल जाती हैं और उसे हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

Un pescador en Filipinas lucha para quitarse un pulpo de su cara en una escena que se ha viralizado en redes sociales. El video muestra la épica lucha del hombre mientras el animal se agarra firmemente con sus ventosas a su piel y se niega a soltarse. pic.twitter.com/FCoTXo5AjD — aapayés (@aapayes) August 13, 2026

मुंह पर चिपक गया ऑक्टोपस

वीडियो का सबसे खौफनाक हिस्सा तब दिखाई देता है जब ऑक्टोपस मछुआरे के मुंह को भी ढक लेता है. मछुआरा उसे हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऑक्टोपस के सकर्स उसकी त्वचा पर मजबूती से चिपके रहते हैं. कुछ पलों के लिए स्थिति इतनी गंभीर लगती है कि युवक को सामान्य रूप से सांस लेने में भी परेशानी होती दिखाई देती है.

आखिर कैसे बची जान?

जब ऑक्टोपस किसी भी हालत में नहीं छूटा, तब मछुआरे ने पास मौजूद बांस के एक टुकड़े का सहारा लिया. उसने बार-बार ऑक्टोपस को हटाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद समुद्री जीव ने अपनी पकड़ ढीली की. इसके बाद मछुआरा उसे वापस समुद्र में फेंकने में सफल रहा. घटना के बाद वह कुछ देर तक खुद को संभालता नजर आया.

क्यों इतनी मजबूत होती है ऑक्टोपस की पकड़?

ऑक्टोपस को समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है. उसकी भुजाओं पर सैकड़ों छोटे-छोटे सकर्स होते हैं, जो किसी भी सतह पर बेहद मजबूत पकड़ बना सकते हैं. यही वजह है कि एक बार किसी चीज को पकड़ लेने के बाद उसे हटाना आसान नहीं होता. उनका शरीर बेहद लचीला होता है, जिससे वे अलग-अलग दिशाओं से अपने शिकार या किसी वस्तु को जकड़ सकते हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी ऑक्टोपस को इस तरह इंसान के चेहरे पर हमला करते देखा है. वहीं कुछ लोग मछुआरे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं कि उसने घबराने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश जारी रखी. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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