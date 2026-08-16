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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मछुआरे के चेहरे से चिपक गया ऑक्टोपस, छुड़ाने में छूट गए पसीने

Video: मछुआरे के चेहरे से चिपक गया ऑक्टोपस, छुड़ाने में छूट गए पसीने

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेसर सर्वेंटिस नाम का मछुआरा एक छोटी नाव में मछली पकड़ रहा था. इसी दौरान उसके जाल या हाथ में एक ऑक्टोपस आ गया. लेकिन पानी से बाहर आते ही ऑक्टोपस ने पलटवार कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 09:06 AM (IST)
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समुद्र में मछली पकड़ने निकले एक मछुआरे के लिए रोज जैसा दिन अचानक डरावने अनुभव में बदल गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ऑक्टोपस ने मछुआरे के चेहरे को अपने मजबूत टेंटेकल्स यानी भुजाओं से जकड़ लिया है. हालत ऐसी हो गई कि समुद्री जीव ने उसका मुंह तक ढक दिया और युवक उसे हटाने के लिए संघर्ष करता नजर आया. यह घटना फिलीपींस के पलावान क्षेत्र के पास की बताई जा रही है. वीडियो देखने के बाद लोग सदमे में आ गए.

पानी से निकाला और शुरू हो गई जंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेसर सर्वेंटिस नाम का मछुआरा एक छोटी नाव में मछली पकड़ रहा था. इसी दौरान उसके जाल या हाथ में एक ऑक्टोपस आ गया. लेकिन पानी से बाहर आते ही ऑक्टोपस ने पलटवार कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह तेजी से मछुआरे के चेहरे और सिर पर चिपक जाता है. उसकी कई भुजाएं युवक के चेहरे पर फैल जाती हैं और उसे हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

मुंह पर चिपक गया ऑक्टोपस

वीडियो का सबसे खौफनाक हिस्सा तब दिखाई देता है जब ऑक्टोपस मछुआरे के मुंह को भी ढक लेता है. मछुआरा उसे हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऑक्टोपस के सकर्स उसकी त्वचा पर मजबूती से चिपके रहते हैं. कुछ पलों के लिए स्थिति इतनी गंभीर लगती है कि युवक को सामान्य रूप से सांस लेने में भी परेशानी होती दिखाई देती है.

आखिर कैसे बची जान?

जब ऑक्टोपस किसी भी हालत में नहीं छूटा, तब मछुआरे ने पास मौजूद बांस के एक टुकड़े का सहारा लिया. उसने बार-बार ऑक्टोपस को हटाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद समुद्री जीव ने अपनी पकड़ ढीली की. इसके बाद मछुआरा उसे वापस समुद्र में फेंकने में सफल रहा. घटना के बाद वह कुछ देर तक खुद को संभालता नजर आया.

क्यों इतनी मजबूत होती है ऑक्टोपस की पकड़?

ऑक्टोपस को समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों में गिना जाता है. उसकी भुजाओं पर सैकड़ों छोटे-छोटे सकर्स होते हैं, जो किसी भी सतह पर बेहद मजबूत पकड़ बना सकते हैं. यही वजह है कि एक बार किसी चीज को पकड़ लेने के बाद उसे हटाना आसान नहीं होता. उनका शरीर बेहद लचीला होता है, जिससे वे अलग-अलग दिशाओं से अपने शिकार या किसी वस्तु को जकड़ सकते हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने पहली बार किसी ऑक्टोपस को इस तरह इंसान के चेहरे पर हमला करते देखा है. वहीं कुछ लोग मछुआरे की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं कि उसने घबराने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश जारी रखी. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 09:06 AM (IST)
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