दिल जला मजदूर, नुसरत के गाने सुनते हुए मजदूरी करते दिखे चाचा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसाया भी है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक बुजुर्ग मजदूर गले में छोटा सा स्पीकर लटकाए नजर आता है. खास बात यह है कि स्पीकर में मशहूर कव्वाल नुसरत फतेह अली खान का लोकप्रिय गीत "दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है" बज रहा है. वहीं दूसरी तरफ चाचा पूरी तल्लीनता के साथ ईंटें उठाकर मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं. उनका अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

गले में स्पीकर, हाथ में ईंटें और कानों में नुसरत

वायरल वीडियो में बुजुर्ग मजदूर को काम करते हुए देखा जा सकता है. सिर पर ईंटें उठाने और इधर-उधर ले जाने के दौरान भी उनके गले में स्पीकर लटका हुआ है. स्पीकर से तेज आवाज में नुसरत फतेह अली खान का गाना बज रहा है. ऐसा लगता है जैसे चाचा ने काम और मनोरंजन का अपना अलग ही इंतजाम कर रखा हो. मजदूरी भी जारी है और संगीत का आनंद भी.

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लोगों ने बना दी अपनी-अपनी कहानी

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की कल्पनाएं भी दौड़ने लगीं. कोई मजाक में कह रहा है कि चाचा का दिल टूटा हुआ लगता है, इसलिए नुसरत के गाने सुनते हुए काम कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "जिंदगी ने मजदूर बना दिया, लेकिन दिल आज भी आशिक वाला है." वहीं कुछ यूजर्स ने मजेदार अंदाज में कहा कि चाचा का प्लेलिस्ट देखकर लगता है कि कोई पुरानी मोहब्बत आज भी याद आती होगी.

मेहनत के साथ संगीत का भी सहारा

हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि चाचा की कहानी क्या है या वह गाना क्यों सुन रहे हैं. लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई देती है कि कठिन मेहनत के बीच संगीत उनके लिए साथी का काम कर रहा है. कई लोगों ने कमेंट किया कि दिनभर की थकान और मेहनत के बीच अच्छे गाने सुनना मन को हल्का कर देता है और शायद यही वजह है कि चाचा पूरे आराम से अपना काम करते नजर आ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छाए 'नुसरत वाले चाचा'

वीडियो के वायरल होने के बाद "नुसरत वाले चाचा" सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. लोग उनके सादगी भरे अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं. किसी को उनकी मेहनत पसंद आ रही है तो कोई उनके म्यूजिक टेस्ट का फैन हो गया है. कई यूजर्स ने लिखा कि जिंदगी चाहे जैसी हो, अगर कानों में अच्छा संगीत हो तो सफर थोड़ा आसान लगने लगता है. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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