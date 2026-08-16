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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: दिल जला मजदूर, नुसरत के गाने सुनते हुए मजदूरी करते दिखे चाचा

Viral Video: दिल जला मजदूर, नुसरत के गाने सुनते हुए मजदूरी करते दिखे चाचा

Video: वायरल वीडियो में बुजुर्ग मजदूर को काम करते हुए देखा जा सकता है. सिर पर ईंटें उठाने और इधर-उधर ले जाने के दौरान भी उनके गले में स्पीकर लटका हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसाया भी है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक बुजुर्ग मजदूर गले में छोटा सा स्पीकर लटकाए नजर आता है. खास बात यह है कि स्पीकर में मशहूर कव्वाल नुसरत फतेह अली खान का लोकप्रिय गीत "दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है" बज रहा है. वहीं दूसरी तरफ चाचा पूरी तल्लीनता के साथ ईंटें उठाकर मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं. उनका अंदाज देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

गले में स्पीकर, हाथ में ईंटें और कानों में नुसरत

वायरल वीडियो में बुजुर्ग मजदूर को काम करते हुए देखा जा सकता है. सिर पर ईंटें उठाने और इधर-उधर ले जाने के दौरान भी उनके गले में स्पीकर लटका हुआ है. स्पीकर से तेज आवाज में नुसरत फतेह अली खान का गाना बज रहा है. ऐसा लगता है जैसे चाचा ने काम और मनोरंजन का अपना अलग ही इंतजाम कर रखा हो. मजदूरी भी जारी है और संगीत का आनंद भी.

 
 
 
 
 
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लोगों ने बना दी अपनी-अपनी कहानी

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की कल्पनाएं भी दौड़ने लगीं. कोई मजाक में कह रहा है कि चाचा का दिल टूटा हुआ लगता है, इसलिए नुसरत के गाने सुनते हुए काम कर रहे हैं. किसी ने लिखा, "जिंदगी ने मजदूर बना दिया, लेकिन दिल आज भी आशिक वाला है." वहीं कुछ यूजर्स ने मजेदार अंदाज में कहा कि चाचा का प्लेलिस्ट देखकर लगता है कि कोई पुरानी मोहब्बत आज भी याद आती होगी.

मेहनत के साथ संगीत का भी सहारा

हालांकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि चाचा की कहानी क्या है या वह गाना क्यों सुन रहे हैं. लेकिन एक बात जरूर साफ दिखाई देती है कि कठिन मेहनत के बीच संगीत उनके लिए साथी का काम कर रहा है. कई लोगों ने कमेंट किया कि दिनभर की थकान और मेहनत के बीच अच्छे गाने सुनना मन को हल्का कर देता है और शायद यही वजह है कि चाचा पूरे आराम से अपना काम करते नजर आ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर छाए 'नुसरत वाले चाचा'

वीडियो के वायरल होने के बाद "नुसरत वाले चाचा" सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. लोग उनके सादगी भरे अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं. किसी को उनकी मेहनत पसंद आ रही है तो कोई उनके म्यूजिक टेस्ट का फैन हो गया है. कई यूजर्स ने लिखा कि जिंदगी चाहे जैसी हो, अगर कानों में अच्छा संगीत हो तो सफर थोड़ा आसान लगने लगता है. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है और तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 09:56 AM (IST)
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