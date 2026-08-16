Viral Video: फैक्टरी में ऐसे बनते हैं आपके टेस्टी नूडल्स, वीडियो देख आएगी घिन
Viral Video: नूडल्स फैक्ट्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें गंदे माहौल में नूडल्स तैयार होते दिख रहे हैं. वीडियो ने लोगों के बीच सफाई और खाने की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद शायद आप नूडल्स खाने से पहले दो बार सोचेंगे. यह वीडियो कुंदन पटेल नाम के एक यूजर ने शेयर किया है, जिसका कैप्शन है "मसालेदार टेस्टी नूडल का स्वाद का राज खुल गया." इस पोस्ट में बताया गया है कि बच्चों को नूडल बहुत पसंद होते हैं और कई बड़े लोग भी इसका स्वाद पसंद करते हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि यह स्वाद आता कहां से है और बनता कैसे है. यह वीडियो उसी सवाल का जवाब दिखाने की कोशिश करता है, और जवाब देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं.
वीडियो में आखिर दिखाया क्या जा रहा है?
वीडियो में एक फैक्ट्री को देखा जा सकता है, जहां जमीन पर सीधे नूडल्स बिछे हुए हैं. एक शख्स जमीन पर बैठकर उन्हीं नूडल्स के ऊपर हाथ से काम करता नजर आ रहा है और उन्हें एक तराजू पर तोलकर पैक करने की तैयारी कर रहा है. इस वीडियो में एक चिज था जो सबको हैरान कर देना वाला था वे है कि ये काम जिस कमरे में कर रहे है असमे थोड़ी सी भी सफाई नजर नहीं आ रही है. आसपास पाइप, पंखा और बाकी फैक्ट्री का सामान फैला हुआ है. नूडल्स सीधे फर्श पर फैले हुए हैं, जिन्हें बाद में पैक करके बाजार में बेचा जाता है. यही नजारा देखकर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जिस नूडल को वह चाव से खाते हैं, वह असल में किस तरह के माहौल में तैयार होता है.
मसालेदार टेस्टी नूडल का स्वाद का राज खुल गया👀— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) August 14, 2026
बच्चों को नूडल बहुत पसंद रहते हैं कुछ बड़े लोगों को भी इसका
स्वाद अच्छा लगता है स्वाद कहा है आता है कैसे आता है आपके
हर बाइट में जो रेस्ट आता है यहां से आता है इसमें आपको सारे
विटामिन फ्री में मिल रहे हैं जिसको खाने से आपको अलग तरह… pic.twitter.com/RtpGY5TiYx
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लोगों ने कमेंट में जताई नाराजगी, कुछ ने उठाए सवाल
इस वीडियो पर लोगों के कमेंट भी खूब आ रहे हैं और ज्यादातर लोग गुस्से और चिंता में नजर आ रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो देखने के बाद उनकी नूडल खाने की इच्छा ही खत्म हो गई, और अब बाजार की किसी भी चीज पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा गंदा तरीका बच्चों के खाने की चीजों के साथ अपनाना बहुत गलत है और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
कई यूजर्स ने FSSAI को टैग करते हुए लिखा कि फूड सेफ्टी विभाग पर अब सवाल उठाने लगे हैं और कहा कि जब बाजार में इस तरह की चीजें बिक रही हैं, तो जिम्मेदार विभाग आखिर क्या कर रहा है. एक यूजर ने लिखा कि नूडल का असली राज सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि बीमारी और डॉक्टर का भारी बिल भी है, इसलिए बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए.
वहीं कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि बाहर की चमकदार पैकेजिंग देखकर भरोसा करने की बजाय, यह देखना जरूरी है कि चीज असल में बनती कैसे है. कुल मिलाकर इस वीडियो ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बाजार में मिलने वाली रोजमर्रा की चीजों की सफाई और गुणवत्ता पर कितनी नजर रखी जाती है. यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, और लेग इसको जमकर शेयर कर रहे हैं.
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