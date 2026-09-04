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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएक 'गार्लिक नान' के चक्कर में बुरा फंसे दारोगा जी, विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा

एक 'गार्लिक नान' के चक्कर में बुरा फंसे दारोगा जी, विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा

गोवा में 170 रूपए के चीज गार्लिक नान के बिल के पीछे खड़ा हुआ बड़ा विवाद, CCTV फूटेज के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से होते हुए विधानसभा तक पहुंच गया यह मामला.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 04 Sep 2026 05:36 PM (IST)
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आमतौर पर किसी रेस्टोरेंट में खाने के बिल को लेकर होने वाली बहस कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है. हालांकि, गोवा में ऐसी ही एक बहस विधानसभा तक पहुंच गई है. मामला 170 रूपए के एक चीज गार्लिक नान है, जिसका बिल ऐसा विवाद बना कि मामला सोशल मीडिया से होते हुए विधानसभा तक पहुंच गया है. घटना का CCTV सामने आने के बाद पुलिस विभाग की फजीहत हो रही है, जिसके बाद अब पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू हो गई है.

170 रूपए की नान से शुरू हुई थी बहस

मामला 26 अगस्त का बताया जा रहा है. दरअसल, सब-इंस्पेक्टर विराज सावंत अपने दोस्त अकाश पाटिल के साथ सोकोरो, पोरवोरिम स्थित रोहित बार एंड रेस्टोरेन्ट गए थे. खाना खाने के बाद चीज गार्लिक नान की कीमत को लेकर उन्होनें विवाद शुरू कर दिया, जिसकी कीमत 170 रूपए बताई जा रही है. कीमत को लेकर उन्होनें सवाल उठाए और बात धीरे-धीरे बहस में बदल गई. इस दौरान उन्होनें रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पुलिस कार्रवाई की धमकी भी दी. CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह मामला तेजी से चर्चा में आ गया. वहीं रेस्टोरेंट के रात 11 बजे के बाद खुले रहने को लेकर भी पुलिस कार्रवाई की धमकी दी.

दूसरी CCTV फुटेज ने बढ़ाई मुश्किल

इसके अलावा भी एक दूसरी CCTV रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें सावंत के दोस्त अकाश पाटिल के दोबारा रेस्टोरेंट पहुंचने और स्टाफ से कथित तौर पर अभद्रता करने की बात सामने आई. यह भी बताया जा रहा है कि इस दौरान वहां बच्चे भी मौजूद थे और उनके सामने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया.

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विधानसभा में उठा मामला

CCTV सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और गोवा विधानसभा तक पहुंच गया. विधानसभा में विपक्ष इस घटना को उठाते हुए पुलिस अधिकारी के कथित व्यवहार पर सवाल खड़े किए और कार्रवाई की मांग की. उन्होंने इसे पुलिस की कथित ‘हाई-हैंडेडनेस’ का मामला बताते हुए गंभीर चिंता जताई. मामले पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई की जा सकती है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 05:36 PM (IST)
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