Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी

पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी

पाकिस्तान में बनाई गई एक ऑटोमैटिक कार का टेस्टिंग ड्राइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ऑटोमैटिक कार अचानक पुलिस वैन की ओर मुड़ी और उससे टकरा गई.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 02 Sep 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग कभी न कभी ऐसी हरकत कर ही देते हैं, जिससे बाद में उनकी बेज्जती होती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ऑटोमेटिक कार दिखाई देती है. दावा किया जाता है कि यह कार पाकिस्तान के एक शख्स ने बनाई है और यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि इस दावे का कचूमर निकल जाता है. कार सीधे पुलिस वैन से टकरा जाती है और यही मूमेंट सोशल मीडिया पर फजीहत करा देता है. 

क्या है वीडियो में? 

वायरल वीडियो में एक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है. कार खुद चलती नजर आती है. सड़क पर आगे बढ़ते हुए कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमती है. चलाते-चलाते अचानक कार पुलिस वैन की तरफ मुड़ जाती है. वह शख्स कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुलिस वैन से टकरा जाती है. वीडियो में टक्कर के बाद का व्यू भी दिखाई देता है.

यह भी पढ़े : कार सवार महिला का शीशा तोड़ फोन ले उड़े लुटेरे, दिल दहला देगा वीडियो

टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से टकराई कार

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार चलाने के दौरान उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है. कार सीधे सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन की तरफ जाती है और उससे टकरा जाती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया. वीडियो में कार की ऑटोमैटिक ड्राइविंग तकनीक को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखरी में कार की टक्कर हो गई.

वीडियो पर यूजर्स ने क्या कहा?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि “जब वे पुलिस से टकराए तो वह शख्स क्या कह रहा था?” वहीं एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “कसम से मैं ड्राइव नही कर रहा था. ” एक यूजर ने कार की तुलना फिल्मी दुनिया की टेक्नोलॉजी से करते हुए लिखा कि अगर टेस्ला असल जिंदगी में स्टार्क इंडस्ट्रीज जैसी दिखती है, तो यह हैमर इंडस्ट्रीज जैसी है. कई लोगों ने वीडियो पर मजेदार कमेंट किए.

यह भी पढ़े : स्कूटी वाले पर पलट गई पूरी बस, फिर हुआ चमत्कार- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Pakistan Car Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी
पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी
ट्रेंडिंग
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ट्रेंडिंग
Tesla के साइबर ट्रक को बना दिया बारात की गाड़ी, यूजर्स ने पकड़ा सिर
Tesla के साइबर ट्रक को बना दिया बारात की गाड़ी, यूजर्स ने पकड़ा सिर
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
सीएम विजय का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज केस लिए वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले
विश्व
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश के राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
क्रिकेट
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
BCCI मीटिंग में हो सकता है बवाल, अगरकर-लक्ष्मण में हो सकता है घमासान
इंडिया
झारखंड, दिल्ली-महाराष्ट्र में SIR पर बवाल, विपक्ष बोला- 'BJP को जिताने के लिए...'
SIR पर बवाल: झारखंड, दिल्ली-महाराष्ट्र की रिपोर्ट पर भड़का विपक्ष, क्या कहा?
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
Home Tips
Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget