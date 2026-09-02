पाकिस्तानी शख्स ने बनाई ऑटोमैटिक कार, टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से भिड़ी

पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोग कभी न कभी ऐसी हरकत कर ही देते हैं, जिससे बाद में उनकी बेज्जती होती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक ऑटोमेटिक कार दिखाई देती है. दावा किया जाता है कि यह कार पाकिस्तान के एक शख्स ने बनाई है और यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि इस दावे का कचूमर निकल जाता है. कार सीधे पुलिस वैन से टकरा जाती है और यही मूमेंट सोशल मीडिया पर फजीहत करा देता है.

क्या है वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक शख्स कार के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है. कार खुद चलती नजर आती है. सड़क पर आगे बढ़ते हुए कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमती है. चलाते-चलाते अचानक कार पुलिस वैन की तरफ मुड़ जाती है. वह शख्स कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुलिस वैन से टकरा जाती है. वीडियो में टक्कर के बाद का व्यू भी दिखाई देता है.

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🔴 Pakistan'da bir adam, kendi geliştirdiği sürücüsüz otomobili test ederken polis arabasına çarptı. pic.twitter.com/QSFgD4L1kM — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) August 31, 2026

टेस्टिंग के दौरान पुलिस वैन से टकराई कार

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार चलाने के दौरान उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है. कार सीधे सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन की तरफ जाती है और उससे टकरा जाती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद लोगों का ध्यान इस ओर गया. वीडियो में कार की ऑटोमैटिक ड्राइविंग तकनीक को दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखरी में कार की टक्कर हो गई.

वीडियो पर यूजर्स ने क्या कहा?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि “जब वे पुलिस से टकराए तो वह शख्स क्या कह रहा था?” वहीं एक और यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, “कसम से मैं ड्राइव नही कर रहा था. ” एक यूजर ने कार की तुलना फिल्मी दुनिया की टेक्नोलॉजी से करते हुए लिखा कि अगर टेस्ला असल जिंदगी में स्टार्क इंडस्ट्रीज जैसी दिखती है, तो यह हैमर इंडस्ट्रीज जैसी है. कई लोगों ने वीडियो पर मजेदार कमेंट किए.

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