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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा

'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा

बीकानेर हाउस दिल्ली में अपने सोलो एग्जीबिशन को लेकर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरें हटाने के मामले पर रेहान वाड्रा ने एबीपी न्यूज से बात की. उन्होंने कहा कि जो आज मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 22 Oct 2026 02:23 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने बीकानेर हाउस दिल्ली में अपने सोलो एग्जीबिशन को लेकर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरें हटाने के मामले पर एबीपी न्यूज से बात की. रेहान ने ऑडियो इंटरव्यू में बताया कि ये तस्वीरें मैंने पिछले एक साल में जो भी यूथ मूवमेंट हुआ है, उनको लेकर खींची हैं.

उन्होंने बताया कि मैंने बीकानेर हाउस की पॉलिसी पढ़ी है और उनके मुताबिक ही जो पॉलिटिकल स्लोगन और नेताओं से जुड़ी फोटो थीं, उनको नहीं डाला था. उन्होंने बताया कि फिर भी इन्होंने एग्जीबिशन के एक दिन पहले बताया कि आपको हटाना पड़ेगा. कल 3 बजे कह दिया कि ये सारी हटानी पड़ेंगी. 

क्या बोले रेहान वाड्रा 
रेहान वाड्रा ने कहा कि मुझसे कहा गया कि ये पॉलिटिकल कंटेंट है और जो बाहर अभी चल रहा है और जो स्थिति है उसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. रेहान ने कहा कि जब मैंने उनसे लिखित में मांगा तो उन्होंने साफ कहा कि अगर आप हटाओगे नहीं तो शो कैंसिल हो जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि मुझे 3.30 पर नोटिस दिया गया कि अगर 4 बजे तक नहीं हटाया तो एग्जीबिशन कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील हो जाएगी.

फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र
इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी के बेटे ने कहा कि दिल्ली में जो बड़ी संस्थाएं हैं. ये उनकी जिम्मेदारी है और जो कलाकार इनके साथ काम करते हैं अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी मिलकर फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करें, जो आज मेरे साथ हुआ है वो गलत है. इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि कहां लगा सकते हैं.

मेरा पूरा परिवार मेरे साथ- रेहान वाड्रा 
रेहान वाड्रा ने बताया कि पहले प्लान था कि दिसंबर में इसे बेंगलुरु में लगाया जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली का हूं और फोटो दिल्ली की है तो मुझे ये Exhibition दिल्ली में करना है. मैं देख रहा हूं कि दीपावली के बाद या शायद पहले भी देख रहा हं कि इसे कहां लगा सकते हैं. परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मां (प्रियंका गांधी वाड्रा) ने पूरा साथ दिया है. ये विवाद मेरे साथ पहली बार हुआ है. मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है. 

किसके इशारे पर हुआ ये सब
तिरंगे वाली तस्वीर को लेकर उन्होंने कहा कि एक तो अभी भी लगी हुई है. एक जो लगी हुई थी वो उन्होंने खुद हटा दी थी. जब उनसे पूछा गया कि ये सब किसके इशारे पर हुआ है तो रेहान ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है. मुझे पता है कि प्रबंधक ने ही फैसला लिया है. उन्होंने आगे कहा कि किसी ने उपर से आदेश दिया है मुझे पता नहीं है. ये बीकानेर हाउस वाले ही बता पाएंगे.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 22 Oct 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Raihan Vadra Bikaner House DELHI
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