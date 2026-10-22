'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने बीकानेर हाउस दिल्ली में अपने सोलो एग्जीबिशन को लेकर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी तस्वीरें हटाने के मामले पर एबीपी न्यूज से बात की. रेहान ने ऑडियो इंटरव्यू में बताया कि ये तस्वीरें मैंने पिछले एक साल में जो भी यूथ मूवमेंट हुआ है, उनको लेकर खींची हैं.

उन्होंने बताया कि मैंने बीकानेर हाउस की पॉलिसी पढ़ी है और उनके मुताबिक ही जो पॉलिटिकल स्लोगन और नेताओं से जुड़ी फोटो थीं, उनको नहीं डाला था. उन्होंने बताया कि फिर भी इन्होंने एग्जीबिशन के एक दिन पहले बताया कि आपको हटाना पड़ेगा. कल 3 बजे कह दिया कि ये सारी हटानी पड़ेंगी.

क्या बोले रेहान वाड्रा

रेहान वाड्रा ने कहा कि मुझसे कहा गया कि ये पॉलिटिकल कंटेंट है और जो बाहर अभी चल रहा है और जो स्थिति है उसकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. रेहान ने कहा कि जब मैंने उनसे लिखित में मांगा तो उन्होंने साफ कहा कि अगर आप हटाओगे नहीं तो शो कैंसिल हो जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि मुझे 3.30 पर नोटिस दिया गया कि अगर 4 बजे तक नहीं हटाया तो एग्जीबिशन कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील हो जाएगी.

फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र

इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी के बेटे ने कहा कि दिल्ली में जो बड़ी संस्थाएं हैं. ये उनकी जिम्मेदारी है और जो कलाकार इनके साथ काम करते हैं अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी मिलकर फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा करें, जो आज मेरे साथ हुआ है वो गलत है. इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि कहां लगा सकते हैं.

मेरा पूरा परिवार मेरे साथ- रेहान वाड्रा

रेहान वाड्रा ने बताया कि पहले प्लान था कि दिसंबर में इसे बेंगलुरु में लगाया जाएगा, लेकिन मैं दिल्ली का हूं और फोटो दिल्ली की है तो मुझे ये Exhibition दिल्ली में करना है. मैं देख रहा हूं कि दीपावली के बाद या शायद पहले भी देख रहा हं कि इसे कहां लगा सकते हैं. परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मां (प्रियंका गांधी वाड्रा) ने पूरा साथ दिया है. ये विवाद मेरे साथ पहली बार हुआ है. मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है.

किसके इशारे पर हुआ ये सब

तिरंगे वाली तस्वीर को लेकर उन्होंने कहा कि एक तो अभी भी लगी हुई है. एक जो लगी हुई थी वो उन्होंने खुद हटा दी थी. जब उनसे पूछा गया कि ये सब किसके इशारे पर हुआ है तो रेहान ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है. मुझे पता है कि प्रबंधक ने ही फैसला लिया है. उन्होंने आगे कहा कि किसी ने उपर से आदेश दिया है मुझे पता नहीं है. ये बीकानेर हाउस वाले ही बता पाएंगे.

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