हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नेकी कर दरिया में डाल! सच हुई कहावत, लड़कियों की मदद करने आया शख्स स्कूटी लेकर तालाब में गिरा

Video: नेकी कर दरिया में डाल! सच हुई कहावत, लड़कियों की मदद करने आया शख्स स्कूटी लेकर तालाब में गिरा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी सवार दो लड़कियां अचानक स्कूटी से नीचे सड़क पर गिर जाती हैं. जिसके बाद व्यक्ति उनकी मदद करने आता है और खुद ही मुसीबत में फंस जाता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो स्कूटी पर सवार लड़कियां अचानक स्कूटी से नीचे गिर जाती हैं और उसके बाद पीछे से एक व्यक्ति उनकी मदद करने आता है, लेकिन गलती से वो स्कूटी की रेस दे देता है. जिसके कारण व्यक्ति स्कूटी लेकर सीधा एक नदी के पास गिर जाता है. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. 

मदद करना व्यक्ति को पड़ गया भारी

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी पर दो लड़कियां सवार होती है और अचानक स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों लड़कियां स्कूटी समेत सड़क पर गिर जाती हैं. इस बीच एक व्यक्ति मदद करने के लिए दौड़ता हुआ आता है.

व्यक्ति जैसे ही स्कूटी को उठाता है तो शायद व्यक्ति गलती से स्कूटी की रेस दे देता है, जिसके चलते स्कूटी पूरी तरह से बैलेंस खो देती है और व्यक्ति स्कूटी को लेकर आगे बढ़ जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि पास में ही एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है. व्यक्ति नदी के पास ही स्कूटी लेकर गिर जाता है.

वीडियो पर लोगों के फनी कमेंट्स आए

उसके बाद पीछे से दौड़ता हुआ एक ओर शख्स व्यक्ति की मदद करने जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आया था मदद करने लेकिन हो गया पंगा, वहीं दूसरी तरफ एक यूजर ने लिखा कि स्कूटी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है. कुछ लोगों ने कहा कि बेचारा वो तो मदद करने आया था, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गया.  

यह भी पढ़ें -

Video: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, उछलकर दूसरी कार पर जा गिरी, हादसे का वीडियो वायरल

Published at : 19 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement

वीडियोज

'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
8 रन पर आउट होकर भी 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बनाया 'महारिकॉर्ड', ये कारनामा करने वाले 5वें भारतीय
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
हेल्थ
Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget