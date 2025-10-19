Video: नेकी कर दरिया में डाल! सच हुई कहावत, लड़कियों की मदद करने आया शख्स स्कूटी लेकर तालाब में गिरा
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी सवार दो लड़कियां अचानक स्कूटी से नीचे सड़क पर गिर जाती हैं. जिसके बाद व्यक्ति उनकी मदद करने आता है और खुद ही मुसीबत में फंस जाता है.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो स्कूटी पर सवार लड़कियां अचानक स्कूटी से नीचे गिर जाती हैं और उसके बाद पीछे से एक व्यक्ति उनकी मदद करने आता है, लेकिन गलती से वो स्कूटी की रेस दे देता है. जिसके कारण व्यक्ति स्कूटी लेकर सीधा एक नदी के पास गिर जाता है. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.
मदद करना व्यक्ति को पड़ गया भारी
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी पर दो लड़कियां सवार होती है और अचानक स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों लड़कियां स्कूटी समेत सड़क पर गिर जाती हैं. इस बीच एक व्यक्ति मदद करने के लिए दौड़ता हुआ आता है.
इसे कहते है नेकी कर दरिया में डाल.. pic.twitter.com/e4sLOvR6Wp— Dinesh Kumar Jain (@dkjain1308) October 17, 2025
व्यक्ति जैसे ही स्कूटी को उठाता है तो शायद व्यक्ति गलती से स्कूटी की रेस दे देता है, जिसके चलते स्कूटी पूरी तरह से बैलेंस खो देती है और व्यक्ति स्कूटी को लेकर आगे बढ़ जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि पास में ही एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है. व्यक्ति नदी के पास ही स्कूटी लेकर गिर जाता है.
वीडियो पर लोगों के फनी कमेंट्स आए
उसके बाद पीछे से दौड़ता हुआ एक ओर शख्स व्यक्ति की मदद करने जाता है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आया था मदद करने लेकिन हो गया पंगा, वहीं दूसरी तरफ एक यूजर ने लिखा कि स्कूटी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है. कुछ लोगों ने कहा कि बेचारा वो तो मदद करने आया था, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गया.
