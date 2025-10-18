हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशVideo: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, उछलकर दूसरी कार पर जा गिरी, हादसे का वीडियो वायरल

Video: तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, उछलकर दूसरी कार पर जा गिरी, हादसे का वीडियो वायरल

Viral Video: भोपाल से खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर तेज होने के कारण वह दूसरी लेन में आ रही अन्य कार पर गिर गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सड़क सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवालों के बीच एक बार फिर एक खतरनाक हादसा सुर्खियों में आ गया है. यहां एक तेज रफ्तार कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा जाकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार दूसरी लेन में आ रही एक अन्य कार पर जा गिरी. ये भयावह हादसा पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची

बता दें कि हादसा कोलार सिक्स लेन रोड के एक व्यस्त मोड़ पर हुई. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सफेद रंग की कार बुरी तरह डिवाइडर से टकराकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार हवा में उछल गई और सड़क के दूसरी ओर चल रही एक अन्य कार पर गिर गई. हादसा बेहद ही डरावना था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

दोनों गाड़ियां हादसे में बुरी तरह से कबाड़ बन गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फंसे लोगों को बाहर निकाला.

घायल व्यक्ति को कार का दरवाजा काटकर निकाला

जानकारी के मुताबिक, हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई और साथ ही एक घायल व्यक्ति को तो कार का दरवाजा काटकर निकाला गया.वीडियो में हादसे की गंभीरता साफ नजर आ रही है.

कार के बैलेंस खोने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया. हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. 

Published at : 18 Oct 2025 10:53 AM (IST)
