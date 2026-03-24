सोशल मीडिया के दौर में आजकल छोटी से छोटी घटना के भी वायरल होने में समय नहीं लगता है. वहीं आजकल हर तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर फटाफट वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों हरियाणा से सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

दरअसल हरियाणा से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक लड़के ने एक लड़की को सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन मामला रोमांस से शुरू होकर कुछ ही सेकंड में फुल ड्रामा में बदल गया. लड़की ने लड़के का प्रपोज रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते वहां बहस, मारपीट और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग कई तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.



ये भी पढ़ें-Video: "मोहब्बत ले डूबी" रोमांस करते हुए खाई में जा गिरा कपल, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

लड़के ने किया प्रपोज, लड़की ने फेंक दी खौलती चाय

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक लड़का भीड़ के बीच लड़की को प्रपोज करता है. लेकिन लड़की को यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह गुस्से में चाय से भरा बर्तन लड़के पर फेंक देती है. इसके बाद लड़के को भी गुस्सा आ जाता है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है.

गुस्से में लड़का भी लकड़ी की तरफ वाइपर लेकर फेंकने लगता है. वहीं लड़के के साथ लड़के का एक दोस्त भी उस लड़की पर वाइपर फेंकने लगता है, जिसके बाद यह मामला खूब गरमा जाता है. वहीं आसपास मौजूद कुछ लोग इस झगड़े को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत हंगामा हो जाता है.

The boy proposed a Girl in front of everyone, the girl threw a teapot at him, so the boy hit her with a Viper😭, Haryana

pic.twitter.com/2rcLRAXkDR — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 23, 2026





यूजर्स बोले, भाई प्रपोज था या डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के भी जमकर कमेंट्स आने लग गए. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है लड़के का सच्चा प्यार निकाल आया. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है कि मुझे समझ नहीं आया कि वह लड़का उसे लड़की को प्रपोज कर रहा था तो लड़की ने उसे मार क्यों.

एक और यूजर कमेंट करता है पब्लिक में प्रपोज करना खतरनाक हो गया है, क्योंकि या तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आपको एक वायरल रिजेक्शन मिल जाएगा. एक यूजर ने तो कमेंट कर दिया कि भाई यह प्रपोजल था या डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच. एक और यूजर ने कमेंट किया कि यहां पर लड़का और लड़की दोनों ही गलत थे पब्लिक में प्रपोज कर लड़का हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और लड़की ने भी उसे पर ओवर रिएक्ट करके चाय फेंक दी... वाह बहुत गलत किया.

वहीं एक यूजर कमेंट करता है भाई प्यार के साथ आया था लेकिन ट्रॉमा लेकर जा रहा है, यह तो नया फियर अनलॉक हो गया. एक और यूजर कमेंट करता है, प्रपोज करने पर चाय कौन फेंकता है और ऊपर से यह इतने लोग के साथ आया था प्रपोज करने वाह. एक और यूजर ने लड़के के दोस्तों की ओर इशारा करते हुए कमेंट किया लेकिन दो लड़के क्यों पीट रहे थे उस लड़की को. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है आजकल हर कोई फोकट की फुटेज ले रहा है यह वर्ल्ड अब वर्ल्ड ही नहीं रहा कैमरा बन गया है.

ये भी पढ़ें-गांव के शख्स ने अफसरों की कर दी बोलती बंद! कानून की लगाई ऐसी क्लास कि सब मुंह लटकाए रहे अधिकारी, वीडियो वायरल