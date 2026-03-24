हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: "मोहब्बत ले डूबी" रोमांस करते हुए खाई में जा गिरा कपल, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

Video: "मोहब्बत ले डूबी" रोमांस करते हुए खाई में जा गिरा कपल, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

Viral video: अचानक कपल का संतुलन बिगड़ जाता है. जैसे ही दोनों थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हैं, रेलिंग का सहारा छूट जाता है और कपल सीधे खाई की तरफ गिर जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 Mar 2026 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

प्यार में खो जाना आम बात है, लेकिन कभी-कभी यही प्यार इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग एक तरफ हैरान हैं तो दूसरी तरफ इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. वीडियो में एक कपल पूरी तरह एक-दूसरे में खोया हुआ नजर आता है, मानो दुनिया में उनके अलावा कुछ है ही नहीं. लेकिन इसी बीच एक छोटी सी लापरवाही ऐसा मोड़ ले लेती है, जो इस पूरे रोमांटिक पल को अचानक एक खतरनाक घटना में बदल देती है.

खाई किनारे बैठा था कपल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल खाई के किनारे बनी रेलिंग पर बैठा हुआ है. आसपास का माहौल शांत है और दोनों एक-दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं. यह जगह देखने में खूबसूरत जरूर लगती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है.

रोमांस में खोए, खतरे से बेखबर

वीडियो में कपल एक-दूसरे में इतना खोया हुआ दिखता है कि उन्हें अपने आसपास का जरा भी ध्यान नहीं रहता. दोनों आपस में बात करते हुए और एक-दूसरे के करीब आते हुए नजर आते हैं. इसी दौरान वे किस करने लगते हैं और पूरी तरह उस पल में डूब जाते हैं.

एक पल की चूक और बड़ा हादसा

इसी बीच अचानक कपल का संतुलन बिगड़ जाता है. जैसे ही दोनों थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हैं, रेलिंग का सहारा छूट जाता है और कपल सीधे खाई की तरफ गिर जाता है. यह पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से होता है कि देखने वालों को समझने का मौका ही नहीं मिलता. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएशन सेरेमनी में बेटी संग पहुंची फ्लाइट अटेंडेंट, मैचिंग यूनिफॉर्म में मां-बेटी ने ढाया कहर

यूजर्स ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि खतरनाक जगहों पर इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे ‘ओवर रोमांस’ का नतीजा बताया. कई लोगों ने यह भी लिखा कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है. एक यूजर ने लिखा...ये लोग इसी लायक थे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मोहब्बत ले डूबी भाई को. वीडियो को @Digital_khan01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: पगलू पापा के लिए बेटे ने PM मोदी से लगाई गुहार, शुगर कम करने की सलाह पर पीएम का जवाब हुआ वायरल

Published at : 24 Mar 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video:
"मोहब्बत ले डूबी" रोमांस करते हुए खाई में जा गिरा कपल, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
ट्रेंडिंग
घोड़ी चढ़ रहे दूल्हे की हुई फजीहत, सीढ़ियों पर अचानक बिदकी दूल्हे राजा की सवारी और फिर धड़ाम, वीडियो वायरल
घोड़ी चढ़ रहे दूल्हे की हुई फजीहत, सीढ़ियों पर अचानक बिदकी दूल्हे राजा की सवारी और फिर धड़ाम
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
ट्रेंडिंग
जब क्रिस गेल का छक्का वेस्टइंडीज के लिए बन गया था पनौती, यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी
जब क्रिस गेल का छक्का वेस्टइंडीज के लिए बन गया था पनौती, यूजर्स बोले, अपनी ही टीम की फील्डिंग सेट कर दी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान झुकने को नहीं तैयार, कैसे होगी शांति की बात? ट्रंप को नेतन्याहू ने लगाया फोन, बोले- 'समझौता ऐसा...'
ईरान झुकने को नहीं तैयार, कैसे होगी शांति की बात? ट्रंप को नेतन्याहू ने लगाया फोन, बोले- 'समझौता ऐसा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
यूपी में आज शुष्क रहेगा मौसम, दिन में खिली धूप से बढ़ेगा पारा, नोएडा से लखनऊ तक IMD ने दिया अपडेट
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
स्पोर्ट्स
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
IPL 2026 में पहली बार उतर सकते हैं ये 5 खिलाड़ी, अपने दम पर मैच पलटने की रखते हैं ताकत
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेंडिंग
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
4 महीने बाद मिला देश का सिपाही, देखते ही गले लग रो पड़ी बीवी, वीडियो देख बिलख पड़ा इंटरनेट
यूटिलिटी
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
श्रम योगी मानधन योजना का खाता हो गया है फ्रीज, ऐसे करवा सकते हैं एक्टिव
जनरल नॉलेज
पहली बार कब और कहां छपी मौसम की रिपोर्ट, जानें कहां बना था पहला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट?
पहली बार कब और कहां छपी मौसम की रिपोर्ट, जानें कहां बना था पहला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget