Video: "मोहब्बत ले डूबी" रोमांस करते हुए खाई में जा गिरा कपल, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

प्यार में खो जाना आम बात है, लेकिन कभी-कभी यही प्यार इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग एक तरफ हैरान हैं तो दूसरी तरफ इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. वीडियो में एक कपल पूरी तरह एक-दूसरे में खोया हुआ नजर आता है, मानो दुनिया में उनके अलावा कुछ है ही नहीं. लेकिन इसी बीच एक छोटी सी लापरवाही ऐसा मोड़ ले लेती है, जो इस पूरे रोमांटिक पल को अचानक एक खतरनाक घटना में बदल देती है.

खाई किनारे बैठा था कपल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल खाई के किनारे बनी रेलिंग पर बैठा हुआ है. आसपास का माहौल शांत है और दोनों एक-दूसरे के काफी करीब नजर आ रहे हैं. यह जगह देखने में खूबसूरत जरूर लगती है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है.

रोमांस का अंत... धड़ाम।😂

प्यार अंधा होता है, पर इतना भी नहीं कि खाई न दिखे।



किसी के मोह में पड़कर सामने खड़ी खाई को नज़रअंदाज़ करना प्यार नहीं, नादानी है। अपनी आँखों से भ्रम का पर्दा हटाइए जो आपको बर्बाद कर दे, वो प्यार कभी नहीं हो सकता। 💯 pic.twitter.com/a2Enl3GvJi — Shagufta khan (@Digital_khan01) March 23, 2026

रोमांस में खोए, खतरे से बेखबर

वीडियो में कपल एक-दूसरे में इतना खोया हुआ दिखता है कि उन्हें अपने आसपास का जरा भी ध्यान नहीं रहता. दोनों आपस में बात करते हुए और एक-दूसरे के करीब आते हुए नजर आते हैं. इसी दौरान वे किस करने लगते हैं और पूरी तरह उस पल में डूब जाते हैं.

एक पल की चूक और बड़ा हादसा

इसी बीच अचानक कपल का संतुलन बिगड़ जाता है. जैसे ही दोनों थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हैं, रेलिंग का सहारा छूट जाता है और कपल सीधे खाई की तरफ गिर जाता है. यह पूरा घटनाक्रम इतना तेजी से होता है कि देखने वालों को समझने का मौका ही नहीं मिलता. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि खतरनाक जगहों पर इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे ‘ओवर रोमांस’ का नतीजा बताया. कई लोगों ने यह भी लिखा कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है. एक यूजर ने लिखा...ये लोग इसी लायक थे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मोहब्बत ले डूबी भाई को. वीडियो को @Digital_khan01 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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