‘पवन सिंह के खिलाफ मैंने कंप्लेन नहीं की,’ अंजलि राघव ने बताया किस वजह से पहुंची महिला आयोग

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा‘पवन सिंह के खिलाफ़ मैंने कंप्लेन नहीं की,’ अंजलि राघव ने बताया किस वजह से पहुंची महिला आयोग

‘पवन सिंह के खिलाफ़ मैंने कंप्लेन नहीं की,’ अंजलि राघव ने बताया किस वजह से पहुंची महिला आयोग

Anjali Raghav Interview:: महिला आयोग ने अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने के मामले में पवन सिंह को तलब किया है. वहीं हरियाणवी एक्ट्रेस ने इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज से बात की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 24 Mar 2026 01:46 PM (IST)
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 Anjali Raghav Interview: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ हरियाणा महिला आयोग ने हरियाणवी एक्ट्रेस अंजली राघव की शिकायत का संज्ञान लिया है. दरअसल पावर स्टार पर पवन सिंह पर एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है. आयोग ने पवन सिंह को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल को फरीदाबाद स्थित अपने ऑफिस में हाजिर होने को कहा है. वहीं अंजलि राघव ने एबीपी को दिए इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ नहीं उनकी पीआरटीम को लेकर शिकायत की है. 

क्या पवन सिंह के खिलाफ अंजलि राघव ने की है शिकायत?
एबीपी को दिए इंटरव्यू के दौरान अंजलि राघव से पूछा गया था कि उन्होंने अपनी शिकायत कब दी थी. इस पर हरियाणवी एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने महिला आयोग को हाल ही में अपनी शिकायत दी थी और पुलिस स्टेशन और साइबर सेल में पहले शिकायत दर्ज कराई थी. अंजलि राघव ने आगे बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत में पवन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला था बल्कि उन्होंने पूरा मामला एक्स्प्लेन किया था कि उनकी पीआर टीम ने सोशल मीडिया पर फेक इंटरव्यू कराए थे और काफी कुछ गलत बोला था कि ये यहां रहती है, ये काम करती है, मेरी पूरी छवि ही चेंज कर दी थी. ये भी कहा गया कि ये यहां पर बिहार में आर्केस्ट्रा मैं आती थी. जबकि मैं कभी बिहार नहीं गई हूं. ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने साइबर सेल और पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी लेकिन वे इसे लटकाते रहे कि दो महीने लगेंगे.

पोर्न साइट्स पर डाल दी गई थीं अंजलि की तस्वीरें-वीडियो
एबीपी न्यूज को अंजिल राघव ने आगे बताया, “ अब इन्होंने पोर्न साइट्स पर मेरी फोटोज डाल दी हैं. पोर्न साइट पर गलत-गलत वीडियो पर थंबनेल में मेरी इमेज लगा दी गई थी. ‘अंजलि राघव पोर्न वीडियो’ ये सब लिख-लिखकर डाल दिया गया था और ये मुझसे अपने लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था. और साइबर सेल वाले वो पेज नहीं हटा पाए तो मैंने अब जाकर महिला आयोग में शिकायत की कि ये सब हटवाए जाएं और जिन्होंने ये गलत वीडियो बनाए हैं उनसे माफी मंगवाई जाए.

‘पवन सिंह ने माफी मांग ली थी’
मुझे अपनी कंप्लने में पूरा बताना पड़ा कि ये सारा विवाद कहां से शुरू हुआ. मैंने ये भी बता दिया था कि उन्होंने (पवन सिंह) माफी मांग ली थी और वो मैटर वहीं खत्म हो गया था. ये पूरा गेम था उनकी पीआर टीम ने कहा कि आप अपनी स्टोरी में ये डाल दो कि मैटर खत्म हो गया है और मैंने वही किया लेकिन बाद में उनकी टीम ने इस मामले को आगे बढ़ाया. उनकी टीम ने मेरे खिलाफ मार्केटिंग की और जब मैने उनके डायरेक्टर को फोन करके पूछा कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि पहले आप वीडियो डिलीट करो तब पूरा मैटर खत्म होगा. तब मैंने अपना वीडियो नहीं हटाया तो ये सब चलता रहा.

पवन सिंह की टीम का किया धरा है सब
अंजलि ने आगे कहा, “लास्ट में मैंने वो वीडियो अटैच कर दिया और मेरे कमेंट सेक्शन में वो रोज गालियां लिख रहे थे. ये पूरा उनकी पीआरटीम का करा-धरा था कि मेरी पूरी इमेज खराब करके रख दी. साथ में पोर्न साइट्स पर डाल रहे हैं सब कुछ तो मैंने महिला आयोग से इस बात को लेकर ही शिकायत की थी सोशल मीडिया पर जो मेरे खिलाफ डाला जा रहा है उसे लेकर एक्शन लिया जाए. इस पूरे मामले में पवन सिंह का रोल इतना ही है कि वहां से मैटर शुरू हुआ था.”

एबीपी न्यूज ने जब अंजलि राघव से पूछा कि पवन सिंह को महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है इस बारे में क्या उन्हें कुछ बताया गया है, इस पर अंजलि ने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना बताया गया है कि पवन सिंह को 2 अप्रैल को बुलाया गया और दोनों पक्ष से बात की जाएगी. मुझे ये नहीं पता है कि उन्हें क्यों बुलाया गया है और उनसे क्या पूछा जाएगा. मेरी शिकायत उनकी पीआरटीम के खिलाफ है.

Published at : 24 Mar 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh Anjali Raghav
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