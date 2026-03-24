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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं-8वीं का रिजल्ट, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, ऐसे देखें अपने नतीजे

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं-8वीं का रिजल्ट, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, ऐसे देखें अपने नतीजे

RBSE 5th 8th Result 2026 Out: राजस्थान बोर्ड ने 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Mar 2026 01:25 PM (IST)
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RBSE 5th 8th Result 2026 Declared: राजस्थान के लाखों छात्रों और उनके परिवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), बीकानेर ने आज 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कैसे अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इस साल कक्षा 8वीं का रिजल्ट काफी शानदार रहा है. आंकड़ों के अनुसार, कुल 97.01 प्रतिशत छात्र-छात्राएं परीक्षा में सफल हुए हैं. यह परिणाम बताता है कि इस बार भी छात्रों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और अच्छे अंक हासिल किए. वहीं कक्षा 5वीं के नतीजे तो और भी बेहतर रहे. इस बार 97.71 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पास हुए हैं, जो एक बेहद उत्साहजनक आंकड़ा है. छोटे बच्चों के इस शानदार प्रदर्शन ने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की मेहनत को भी दर्शाया है.

छात्र इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

rajshaladarpan.rajasthan.gov.in
rajpsp.nic.in

यह भी पढ़ें -  RBSE 5th 8th Result 2026 Time Live: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 5वीं-8वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

आसान स्टेप्स में देखें मार्कशीट

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि हर छात्र बिना परेशानी के अपना परिणाम देख सके. सबसे पहले वेबसाइट खोलें, फिर 5वीं या 8वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर या अन्य जरूरी जानकारी डालें और सबमिट करें. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के लिए उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

मार्कशीट में क्या होगा खास?

जारी की गई मार्कशीट में छात्रों को पूरी जानकारी मिलेगी. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, हर विषय में मिले अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की स्थिति साफ-साफ लिखी होगी. इसके अलावा छात्रों को ग्रेड भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी प्रदर्शन का अंदाजा मिल सके.

यह भी पढ़ें -  Rajasthan RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 01:15 PM (IST)
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Education Results RBSE 8th Result 2026 Rajasthan Board Result 2026 RBSE 5th Result 2026 Rajshaladarpan Result 5th 8th Rajpsp Nic In Result 2026 RBSE Result Check Online Rajasthan Class 5 8 Marksheet Download
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