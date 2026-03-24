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RBSE 5th 8th Result 2026 Declared: राजस्थान के लाखों छात्रों और उनके परिवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), बीकानेर ने आज 24 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. आइए जानते हैं स्टूडेंट्स कैसे अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इस साल कक्षा 8वीं का रिजल्ट काफी शानदार रहा है. आंकड़ों के अनुसार, कुल 97.01 प्रतिशत छात्र-छात्राएं परीक्षा में सफल हुए हैं. यह परिणाम बताता है कि इस बार भी छात्रों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और अच्छे अंक हासिल किए. वहीं कक्षा 5वीं के नतीजे तो और भी बेहतर रहे. इस बार 97.71 प्रतिशत छात्र-छात्राएं पास हुए हैं, जो एक बेहद उत्साहजनक आंकड़ा है. छोटे बच्चों के इस शानदार प्रदर्शन ने शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की मेहनत को भी दर्शाया है.



छात्र इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-



rajshaladarpan.rajasthan.gov.in

rajpsp.nic.in

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आसान स्टेप्स में देखें मार्कशीट



रिजल्ट देखने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि हर छात्र बिना परेशानी के अपना परिणाम देख सके. सबसे पहले वेबसाइट खोलें, फिर 5वीं या 8वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर या अन्य जरूरी जानकारी डालें और सबमिट करें. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के लिए उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.



मार्कशीट में क्या होगा खास?



जारी की गई मार्कशीट में छात्रों को पूरी जानकारी मिलेगी. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, हर विषय में मिले अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की स्थिति साफ-साफ लिखी होगी. इसके अलावा छात्रों को ग्रेड भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपनी प्रदर्शन का अंदाजा मिल सके.





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