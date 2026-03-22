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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगांव के शख्स ने अफसरों की कर दी बोलती बंद! कानून की लगाई ऐसी क्लास कि सब मुंह लटकाए रहे अधिकारी, वीडियो वायरल

गांव के शख्स ने अफसरों की कर दी बोलती बंद! कानून की लगाई ऐसी क्लास कि सब मुंह लटकाए रहे अधिकारी, वीडियो वायरल

एक ग्रामीण शख्स पूरे आत्मविश्वास के साथ अधिकारियों के सामने खड़ा होकर न सिर्फ सवाल करता है, बल्कि नियम-कानून का ऐसा ज्ञान दिखाता है कि सामने बैठे लोग भी चुप हो जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 22 Mar 2026 09:10 PM (IST)
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गांव का सीधा-सादा आदमी जब सिस्टम की भाषा में बात करने लगे, तो बड़े-बड़े अफसर भी सोच में पड़ जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की आवाज दब जाती है, लेकिन इस वीडियो में सीन बिल्कुल उल्टा नजर आता है. एक ग्रामीण शख्स पूरे आत्मविश्वास के साथ अधिकारियों के सामने खड़ा होकर न सिर्फ सवाल करता है, बल्कि नियम-कानून का ऐसा ज्ञान दिखाता है कि सामने बैठे लोग भी चुप हो जाते हैं.

जब ग्रामीण ने अफसरों से किया सीधा सवाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ग्रामीण व्यक्ति किसी सार्वजनिक बैठक या प्रशासनिक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों से सीधे सवाल कर रहा है. उसकी आवाज में झिझक नहीं, बल्कि पूरा आत्मविश्वास है. वह बिना रुके अपनी बात रखता है और अधिकारियों से जवाब मांगता है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि वह व्यक्ति सिर्फ भावनाओं में बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आया है. वह सरकारी प्रक्रियाओं, नियमों और नागरिक अधिकारों का जिक्र करता है. खासतौर पर Right to Information Act, 2005 जैसे कानून से जुड़े अधिकारों की जानकारी भी उसके शब्दों में झलकती है.

 
 
 
 
 
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अधिकारियों की बोलती हुई बंद

वीडियो में कई ऐसे पल आते हैं जब अधिकारी उसकी बातों का तुरंत जवाब नहीं दे पाते. ग्रामीण के सवाल इतने सीधे और तथ्य आधारित होते हैं कि कुछ देर के लिए माहौल शांत हो जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को और भी ज्यादा प्रभावित कर रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे व्यक्ति अफसर को हड़काकर उनसे परमिशन और बाकी कागज मांग रहा है और अफसर मुंह लटकाए इनकार कर रहा है कि उसके पास ये सब नहीं है.

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यूजर्स बोले, दो रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ

वीडियो को echoes_of_india__ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शिक्षा कैसे भ्रष्टाचार की हत्या करती है देख लो. एक और यूजर ने लिखा...इसलिए कहते हैं, दो रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आज शिक्षा की जीत हुई है हमेशा की तरह.

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Published at : 22 Mar 2026 09:10 PM (IST)
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