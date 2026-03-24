शेरों के बीच घुसा शख्स, शेरनी का कॉस्ट्यूम पहनकर मारी एंट्री, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
वीडियो में एक शख्स ने शेरों के बाड़े में घुसकर शेरनी का कॉस्ट्यूम पहनकर शरारत की, वीडियो को देखने के बाद लोग हक्का-बक्क. रह गए, क्योंकि शेरों का रिएक्शन और शख्स की हिम्मत दोनों ही कमाल के थे.
चिड़ियाघर में कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मजेदार और थोड़ा सा डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इस वीडियो में एक शख्स ने शेरों के बाड़े में घुसकर शेरनी का कॉस्ट्यूम पहनकर शरारत की, वीडियो को देखने के बाद लोग हक्का-बक्क. रह गए, क्योंकि शेरों का रिएक्शन और शख्स की हिम्मत दोनों ही कमाल के थे.
यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे लेकर मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने इसे एआई की वजह से होने वाला कारनामा बताया, तो किसी ने कहा कि भाई, ऐसा करना बहुत खतरनाक था, बच पाए या नहीं, पता नहीं. लेकिन वहीं कुछ लोग शख्स की हिम्मत की तारीफ करते हुए हंस पड़े.
शेरनी का कॉस्ट्यूम पहनकर शेरों के बीच घुसा शख्स
वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स शेरनी का रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम पहना और धीरे-धीरे शेरों के पास चल दिया. बाड़े में मौजूद शेर, जो आम तौर पर इंसानों से डरते हैं, इस बार कुछ अलग देख रहे थे. उन्होंने शख्स की ओर अपने पन की नजरों से देखा और उसके आसपास घूमने लगे. शेर उसके गंध को सूंघने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि यह क्या है. उनका रिएक्शन दर्शाता है कि जानवर भी कभी-कभी भ्रमित हो सकते हैं. शख्स ने धीरे-धीरे कॉस्ट्यूम पहने हुए रहकर शेरों की प्रतिक्रिया नोट की और यह तय किया कि अब समय है मजाक करने का, जैसे ही शख्स ने खड़ा होकर प्रैंक का खुलासा किया, शेर तुरंत पीछे हट गए. उनकी झपकी और चौकन्नी निगाहें देखने लायक थीं. वहीं बाड़े के बाहर खड़े लोग हंसने लगे. कई लोगों ने कैमरे में यह पल कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया.
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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
सोशल मीडिया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. इस वीडियो पर हजारों व्यूज, शेयर और कमेंट्स आ चुके हैं. कमेंट्स में लोग अपने अपने मजेदार विचार शेयर कर रहे हैं. लोगों के कमेंट्स भी अलग-अलग हैं. किसी ने लिखा, भाई की हिम्मत तो कमाल की है. किसी ने मजाक करते हुए कहा, रहने दो भाई, नहीं बच पाएगा. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शेरों के सामने इंसान की हिम्मत और पागलपन कभी-कभी दोनों ही बहुत दिलचस्प हो सकते हैं.
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Source: IOCL