सोचिए आपने खाना ऑर्डर किया हो और दरवाजे पर डिलीवरी बॉय की जगह एक रोबोट आकर खड़ा हो जाए. ना कोई कॉल, ना कोई “भैया नीचे आ जाओ” और ना ही लोकेशन समझाने का झंझट. बस एक मशीन आए और आपका खाना आपको सौंपकर चली जाए. सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन अब ये हकीकत बनता जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां एक भारतीय शख्स ने दुबई में रोबोट के जरिए फूड डिलीवरी का अनुभव शेयर किया.

दुबई में रोबोट ने किया खाना डिलीवर

यह वायरल वीडियो Dubai का बताया जा रहा है, जहां एक भारतीय युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर यह अनोखा अनुभव शेयर किया. वीडियो में दिखता है कि उसने खाना ऑर्डर किया और कुछ ही देर में एक छोटा सा रोबोट उसके पास पहुंच जाता है. यह रोबोट खुद ही रास्ता तय करके डिलीवरी लोकेशन तक आता है.

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स्टेप बाय स्टेप समझाया पूरा प्रोसेस

वीडियो में युवक बताता है कि जैसे ही रोबोट लोकेशन पर पहुंचता है, मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है. उसमें ‘ओपन लिड’ का ऑप्शन दिखाई देता है. जैसे ही वह इस पर क्लिक करता है, रोबोट का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और अंदर रखा खाना दिखाई देता है. खाना लेने के बाद ‘ऑर्डर कलेक्टेड’ का ऑप्शन दबाना होता है, फिर ढक्कन बंद हो जाता है और रोबोट आगे बढ़ जाता है.

बिना कॉल और बिना इंसान के डिलीवरी

इस पूरे प्रोसेस में सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती. ना कोई कॉल, ना कोई बातचीत. सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए पूरा काम हो जाता है. यही वजह है कि लोग इस सिस्टम को देखकर काफी प्रभावित हो रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन सामने आए. कुछ लोगों ने इसे भविष्य की झलक बताया और कहा कि यह बहुत ही सुविधाजनक तरीका है. वहीं कुछ लोग हैरान रह गए कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि, हर कोई इस तकनीक से पूरी तरह खुश नहीं है. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए कि अगर रास्ते में कोई रोबोट के साथ छेड़छाड़ करे तो क्या होगा.

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