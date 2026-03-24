ऐसे डॉक्टरों को शत-शत नमन... टूटा था अंगूठा, उसे छोड़ पूरे पैर का किया प्लास्टर; वीडियो वायरल

आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये वीडियो देख कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं तो कई बार वायरल वीडियो से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिलता है. इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी है और हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का दावा करता है कि उसके दोस्त का सिर्फ पैर का अंगूठा टूटा था,लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ने पूरे पैर पर ही प्लास्टर चढ़ा दिया. यही वजह है कि यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.

टूटा था अंगूठा, उसे छोड़कर पूरे पैर का कर दिया प्लास्टर



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे पोस्ट के अनुसार एक लड़का पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल पहुंचा था, लेकिन इलाज के बाद जब वह बाहर आया तो उसका पूरा पैर प्लास्टर में जकड़ा हुआ था, लेकिन जिस अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ था, उस पर प्लास्टर नहीं लगा हुआ था.

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इस घटना का वीडियो उसे लड़के का दोस्त बनाता है और वह एक्स-रे के साथ उसे लड़के का पैर भी दिखता है. इसके बाद इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मेडिकल लापरवाही है या फिर इलाज का कोई अलग तरीका. वही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं.



सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो पर लोग मजाक के अंदाज में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो को देखकर कमेंट किया भाई यह एक्स-रे देखकर तो लग रहा है, जैसे डॉक्टर ने सोचा होगा अरे यार बस एक अंगूठा टूटा है, चलो पूरे पैर को ही जेल में डाल देते हैं. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है, बस इतना ही कहा जा सकता है कि यहां दर्द कहीं और होता है और मरहम कहीं और लगाया जाता है. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है डॉक्टर साहब भी सत्ता के नशे में होंगे.

वहीं किसी ने कमेंट किया ऐसे ही एक झोलाछाप ने एक व्यक्ति को प्लास्टर की शर्ट ही पहना दी थी. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है है प्रभु यह सब क्या देखना पड़ रहा है. कुछ यूजर्स ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए, जबकि कुछ लोगों ने इसे जुगाड़ इलाज बताते हुए मजाक भी बनाया. वहीं कुछ यूजर है तो कमेंट किया पक्का आरक्षण वाला डॉक्टर होगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है लेकिन दिखने वाला एक्स-रे तो हाथ का है.

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