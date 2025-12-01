सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों रीलें बनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान, परेशान और गुस्से से भर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है, जिसमें एक लड़की स्कूल ड्रेस पहने बीच सड़क पर उतरकर रील बनाती नजर आती है. ट्रैफिक से भरी सड़क पर वह न सिर्फ कैमरे के सामने डांस करती है, बल्कि कई बार जमीन पर लेटकर, घुटनों के बल बैठकर और सड़क के बीचोंबीच पोज देती है. लेकिन उसे शायद मालूम नहीं कि सड़क के बीचों बीच रील बनाने का ये जुनून किसी दिन जान ले लेगा.

सड़के के बीचों बीच ट्रैफिक रोककर रील बनाने लगी स्कूली छात्रा

वायरल वीडियो की शुरुआत में लड़की सड़क के बीचोंबीच अचानक बैठ जाती है और कैमरे की ओर देखकर फिल्मी अंदाज में स्लो-मोशन वाला पोज देती है. कुछ ही पल बाद वह दोनों हाथों के बल झुककर जमीन पर घूमने जैसी एक्टिंग करने लगती है. दूसरी ओर, पीछे खड़े बाइक सवार और ऑटोरिक्शा चालक असमंजस में दिखते हैं. वीडियो के दूसरे हिस्से में लड़की कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए कदमों को मटकाते हुए रील का “क्लाइमेक्स शॉट” देती है. इस दौरान ट्रैफिक पूरी तरह अटक चुका होता है और सड़क पर मिनटों तक जाम लगता रहता है.

ट्राफिक लाइट की जगह इन जैसी को ही लेटाय...see more pic.twitter.com/O6rDoGmdVl — Arun Yadav Kosli (@ArunKoslii) November 13, 2025

यूजर्स ने बताया लोगों के लिए खतरनाक

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोगों का कहना है कि रील बनाने का यह तरीका न सिर्फ गलत है, बल्कि खतरनाक भी. सड़क जैसे सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का स्टंट किसी हादसे को दावत दे सकता है. इस वीडियो ने एक बार फिर उस ट्रेंड की ओर इशारा किया है जिसमें युवा वायरल होने के चक्कर में ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं. वीडियो को @ArunKoslii नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

