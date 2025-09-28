Trending Video: सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी कोई सड़क पर बेहतरीन स्टंट दिखा देता है, तो कभी कोई डांस या रील ऐसी मस्ती लेकर आता है कि लोग अपने आप हंसने लगते हैं. अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक लड़की दिल्ली की सड़क पर वेस्टर्न कपड़े पहनकर "बेबी डॉल मैं सोने की" गाने पर रील बना रही है. लेकिन इस मस्ती के बीच एक चाचा भी मौजूद हैं, जिनकी हरकतें इस वीडियो को और मजेदार बना देती हैं.

लड़की ने दिल्ली की सड़क को बनाया रील का अड्डा

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की सड़क किनारे खड़ी है और अपने डांस मूव्स से पूरी सड़क को अपनी रील का स्टेज बना रही है. लड़की के डांस मूव्स इतने ऊर्जा से भरे हुए हैं कि लोग भी उसे देखते ही रुक जाते हैं. वहीं उसके पास खड़े चाचा हर बार जब कैमरे में आते हैं, लड़की उनके आस-पास जाकर और भी एनर्जी के साथ डांस करती रहती है. चाचा का रिएक्शन भी वीडियो में देखने लायक है. जैसे ही लड़की उनके करीब जाती है, चाचा कैमरे की फ्रेम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं.

ये दिल्ली की सोना यादव है इंस्टाग्राम id sonayadav100



पब्लिक प्लेस पर किसी दाढ़ी-टोपी वाले को देखकर परेशान करना और फिर इंस्टाग्राम पर लाइक्स के पीछे भागना यही इन लोगों की नई सोच बन चुकी है।



— Ilyas (@Ilyas_SK_31) September 26, 2025

शरमा गए पास में खड़े चाचा

चाचा के चेहरे पर झिझक और शर्म झलकती है. लेकिन लड़की की मस्ती देखकर ऐसा लगता है कि वो इसे बिल्कुल महसूस ही नहीं करती. वो हर जगह, हर तरफ जाकर अपने डांस मूव्स को जारी रखती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि आखिरकार चाचा वहां से दूर हट जाते हैं. अब लड़की के सामने कोई रुकावट नहीं है और वो पूरी मस्ती, बिना किसी झिझक के, रील बना रही है. लड़की की एनर्जी और डांस का अंदाज ऐसा है कि देखने वाला बस उसका मजा लेता रह जाता है.

यूजर्स बोले, शर्म आती है या बेच खाई?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मजेदार हैं. कोई कह रहा है "लड़की ने चाचा को हिला दिया." तो किसी ने लिखा "डांस इतना अच्छा कि चाचा भी हार गए." वहीं कुछ लोग वीडियो देखकर कहते हैं कि ये एनर्जी और मस्ती यकीनन वायरल होने लायक है. एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि बहन थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी, उम्र का लिहाज नहीं है क्या आपको. वीडियो को @Ilyas_SK_31 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

