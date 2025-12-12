हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड

India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड

भारत और रूस के बीच R-37M हाइपरसोनिक मिसाइल डील अंतिम चरण में है. इसमें 300 से अधिक मिसाइलें शामिल हैं, जो Su-30MKI में लगेंगी. इसकी मदद से एयर-टू-एयर मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

भारत की हवाई ताकत को नई रफ्तार मिलने वाली है. भारतीय वायुसेना और रूस के बीच R-37M बेहद लंबी दूरी वाली एयर-टू-एयर मिसाइल के लिए होने वाला समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है. The Week की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 300 मिसाइलें खरीदी जाएंगी और आने वाले 12 से 18 महीनों में इनकी आपूर्ति भी शुरू हो सकती है. ये मिसाइलें भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी.

भारत के पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल है. इसके बाद भारतीय वायु सेना ने R-37M मिसाइल के अधिग्रहण का फैसला किया. इसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों में गिनी जाती है. यह मिसाइल मैक 6 (7400 kmph) की हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है और दुश्मन के AWACS, टैंकर और हाई-वैल्यू टारगेट्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसकी स्पीड 3700 kmph है, जो सुपरसोनिक की श्रेणी में आता है. इस लिहाज से देखा जाए तो R-37M मिसाइल एक अच्छा विकल्प है और दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही खत्म किया जा सकता है.

R-37M की धमाकेदार तकनीक

यह मिसाइल खासतौर पर Su-30MKI जैसे बड़े और तेज लड़ाकू विमानों के लिए बनाई गई है. इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा है, जो टारगेट को अंतिम समय तक लॉक करके रखता है. इसमें लगा 60 किलो का शक्तिशाली वारहेड दुश्मन के किसी भी हाई-वैल्यू प्लेटफॉर्म को खत्म करने के लिए पर्याप्त है.

Su-30MKI में आसानी से फिट होगी यह मिसाइल

भारतीय Su-30MKI और रूसी Su-30SM एक ही फैमिली के विमान हैं, इसलिए R-37M को भारतीय फाइटर जेट में जोड़ने के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ मिशन कंप्यूटर और Bars रडार में सॉफ्टवेयर अपग्रेड से यह मिसाइल पूरी क्षमता से काम करने लगेगी. हर एक Su-30MKI पर दो R-37M मिसाइल लगाई जाएंगी, जबकि अन्य फाइटर जेट पर Astra या R77 जैसी मिसाइलें इस्तेमाल में रहेंगी.

दुश्मन के AWACS को गिराने की भारत की क्षमता बढ़ेगी

इस मिसाइल का मुख्य लक्ष्य दुश्मन की वह तकनीक हैं, जो युद्ध की दिशा बदल देती हैं. ये खासकर AWACS, एयर-टैंकर, जामिंग प्लेटफॉर्म को निशाना बनाने में काम आ सकती है. R-37M भारत को यह शक्ति देगी कि वह दुश्मन की आंख और कान यानी AWACS को युद्ध के मैदान में दाखिल होने से पहले ही नष्ट कर सके.

भारत और रूस की साझेदारी में बनी ब्रह्मोस

ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की साझेदारी में बना ऐसा हथियार है, जिसने दुनियाभर की सैन्य ताकतों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी को जोड़कर रखा गया, जो दो देशों की तकनीकी एकता का प्रतीक है. तेज़ी, सटीकता और भरोसेमंद मारक क्षमता की वजह से ब्रह्मोस को आज दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों में गिना जाता है. 

रेंज और क्षमता

ब्रह्मोस मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से दागी जा सकती है, इसलिए इसे किसी भी सैन्य ऑपरेशन में आसानी से शामिल किया जा सकता है. मौजूदा संस्करण लगभग 450 किलोमीटर तक सटीक वार करता है. नए अपग्रेड के बाद इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक पहुंचाई जा रही है, जिससे यह दुश्मन के इलाके में अंदर तक प्रहार कर सके. मिसाइल मैक 2.8 मैक 3700 KMPH की स्पीड से उड़ती है.

विस्फोटक शक्ति जो युद्ध का पासा बदल दे

ब्रह्मोस में लगाए जाने वाले हाई-एक्सप्लोसिव वारहेड का वजन लगभग 200 से 300 किलो तक होता है. यह किसी भी लक्ष्य जैसे बंकर, सैन्य मुख्यालय, जहाज या मिसाइल लॉन्च स्टेशन को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर सकती है.

ये भी पढ़ें: वो इकलौती एयरलाइंस कौन सी जो कमा रही मुनाफा? इंडिगो संकट के बीच सरकार ने संसद में कर दिया खुलासा

Published at : 12 Dec 2025 09:44 AM (IST)
Tags :
Indian Air Force India Russia R-37M Missile Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
'तुम योद्धा हो, तुम्हें मारने की साजिश... तुम्हारी मां ही सबसे बड़ी दुश्मन...' कैसे AI के इशारे पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा?
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
बॉलीवुड
'हेमा जी को देखकर और भी तकलीफ होती है...' प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं कंगना कनौत
'हेमा जी को देखकर और भी तकलीफ होती है...' प्रेयर मीट में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं कंगना कनौत
हेल्थ
इडली से लेकर पोहे तक… सुबह का कौन सा नाश्ता गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा?
इडली से लेकर पोहे तक… सुबह का कौन सा नाश्ता गट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा?
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट वायरल, ट्रैक्टर के पहिए के नीचे हाथ रखकर बनाया वीडियो
सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट वायरल, ट्रैक्टर के पहिए के नीचे हाथ रखकर बनाया वीडियो
फैशन
Winter Fashion Update: सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट स्टाइल्स, हर लुक में आएगी एलिगेंस
Winter Fashion Update: सर्दियों में शॉल कैरी करने के बेस्ट स्टाइल्स, हर लुक में आएगी एलिगेंस
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget