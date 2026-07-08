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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'मानसून में जान का खतरा' नदी से सड़क पर निकल आया आदमखोर दरिंदा- वीडियो देख फूल जाएगी सांसे

'मानसून में जान का खतरा' नदी से सड़क पर निकल आया आदमखोर दरिंदा- वीडियो देख फूल जाएगी सांसे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कार सवार तेज बारिश के दौरान रात के वक्त सड़क पार कर रहे होते हैं तभी उनकी नजर सड़क पर एक भारी भरकम चीज पर पड़ती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Jul 2026 06:23 PM (IST)
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मानसून ने देश में दस्तक दे दी है. भारत के अलग अलग इलाकों से जलभराव और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में पानी का दानव कहा जाने वाला खौफनाक दरिंदा मगरमच्छ भी बेचारा मजबूर है. तेज बारिश में उफान पर आई नदी और उसके बेलगाम पानी के साथ कई बार ये जानवर भी इंसानी बस्तियों और आम सड़कों पर निकल आते हैं. हाल ही में ऐसे एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे.

सड़क पर आया खूंखार आदमखोर दरिंदा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कार सवार तेज बारिश के दौरान रात के वक्त सड़क पार कर रहे होते हैं तभी उनकी नजर सड़क पर एक भारी भरकम चीज पर पड़ती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. जैसे ही गाड़ी पास जाती है और कैमरा इस भारीभरक चीज के नजदीक पहुंचता है वैसे ही पता लगता है कि ये भारभरकम आदमखोर दरिंदा यानी मगरमच्छ है. इसके बाद कार सवारों के भी पसीने छूट जाते हैं और वो कार को धीरे धीरे मगरमच्छ के पीछे पीछे चलाने लगते हैं. वीडियो महाराष्ट्र के बिरवाड़ी का बताया जा रहा है.

सड़क पर चलते हुए दिखाया अपना डरावना रूप

मगरमच्छ कार की आहट सुनकर परेशान होता है और अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन उसे छिपने की कोई खास जगह मिलती नहीं है जिसके बाद वो परेशान होकर तेज दौड़ने लगता है. दौड़ते हुए मगरमच्छ बेहद खतरनाक दिख रहा है जिसे देखकर कोई भी अपना रास्ता बदल सकता है. इस तरह से सड़क पर मगरमच्छ को देख लोग शासन व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए इसे लोगों की जान से खिलवाड़ करने का नाम दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, परेशान है ओवर फ्लो से बाहर आ गया है

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर कोई मिल गया इसे तो सीधे ये लपेट देगा उसे. एक और यूजर ने लिखा...सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए, ये तो लोगों की जान से खिलवाड़ है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये भी परेशान है, ओवर फ्लो की वजह से सड़क पर आ गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 06:23 PM (IST)
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