'मानसून में जान का खतरा' नदी से सड़क पर निकल आया आदमखोर दरिंदा- वीडियो देख फूल जाएगी सांसे

मानसून ने देश में दस्तक दे दी है. भारत के अलग अलग इलाकों से जलभराव और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में पानी का दानव कहा जाने वाला खौफनाक दरिंदा मगरमच्छ भी बेचारा मजबूर है. तेज बारिश में उफान पर आई नदी और उसके बेलगाम पानी के साथ कई बार ये जानवर भी इंसानी बस्तियों और आम सड़कों पर निकल आते हैं. हाल ही में ऐसे एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे.

सड़क पर आया खूंखार आदमखोर दरिंदा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ कार सवार तेज बारिश के दौरान रात के वक्त सड़क पार कर रहे होते हैं तभी उनकी नजर सड़क पर एक भारी भरकम चीज पर पड़ती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. जैसे ही गाड़ी पास जाती है और कैमरा इस भारीभरक चीज के नजदीक पहुंचता है वैसे ही पता लगता है कि ये भारभरकम आदमखोर दरिंदा यानी मगरमच्छ है. इसके बाद कार सवारों के भी पसीने छूट जाते हैं और वो कार को धीरे धीरे मगरमच्छ के पीछे पीछे चलाने लगते हैं. वीडियो महाराष्ट्र के बिरवाड़ी का बताया जा रहा है.

MAHARASHTRA: Giant Crocodile Spotted Roaming Streets Of Birwadi After River Water Recedes pic.twitter.com/OUzZvpAK9y — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 8, 2026

सड़क पर चलते हुए दिखाया अपना डरावना रूप

मगरमच्छ कार की आहट सुनकर परेशान होता है और अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए झाड़ियों की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन उसे छिपने की कोई खास जगह मिलती नहीं है जिसके बाद वो परेशान होकर तेज दौड़ने लगता है. दौड़ते हुए मगरमच्छ बेहद खतरनाक दिख रहा है जिसे देखकर कोई भी अपना रास्ता बदल सकता है. इस तरह से सड़क पर मगरमच्छ को देख लोग शासन व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए इसे लोगों की जान से खिलवाड़ करने का नाम दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, परेशान है ओवर फ्लो से बाहर आ गया है

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर कोई मिल गया इसे तो सीधे ये लपेट देगा उसे. एक और यूजर ने लिखा...सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए, ये तो लोगों की जान से खिलवाड़ है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये भी परेशान है, ओवर फ्लो की वजह से सड़क पर आ गया है.

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