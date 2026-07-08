'रफ्तार का तांडव' राजधानी और वंदे भारत में लगी रेस, देखिए किसने किसको चटाई धूल? वीडियो वायरल

क्या आपने कभी दो सुपरफास्ट ट्रेनों को आपस में रेस लगाते देखा है? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पटरी पर आग लगा दी है. देश की दो सबसे प्रीमियम और रफ्तार की बादशाह ट्रेनें 'राजधानी एक्सप्रेस' और 'वंदे भारत एक्सप्रेस' एक-दूसरे के पैरेलल आ गईं. इसके बाद दोनों के बीच जो कांटे की टक्कर शुरू हुई, उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. दोनों ट्रेनें अपनी फुल रफ्तार में दौड़ रही थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. आइए जानते हैं कि रफ्तार के इस महामुकाबले में आखिरकार किस ट्रेन ने बाजी मारी और किसे खानी पड़ी मात.

जब पटरी पर आमने-सामने हुईं रफ्तार की मल्लिकाएं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी फिल्म के एक्शन सीन जैसा लग रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो समानांतर पटरियों पर राजधानी और वंदे भारत एक साथ दौड़ना शुरू करती हैं. शुरुआत में दोनों ट्रेनें इतनी तेज रफ्तार में होती हैं कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन आगे निकलेगा. राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए वंदे भारत को कड़ी टक्कर दे रही होती है. काफी दूर तक दोनों ट्रेनें बिल्कुल एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं. खिड़की से बाहर देख रहे यात्री भी इस ऐतिहासिक रेस को अपने कैमरों में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाए.

आखिरी सेकंड का वो रोमांच... जब वंदे भारत ने रच दिया इतिहास

काफी देर तक चली इस कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया, जिसका सबको इंतजार था. दोनों ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रही थीं, लेकिन तभी वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी मॉडर्न तकनीक और गजब के पिकअप का जलवा दिखाया. देखते ही देखते वंदे भारत ने अपनी रफ्तार को और तेज किया और राजधानी एक्सप्रेस को पछाड़ते हुए हवा से बातें करने लगी. राजधानी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वंदे भारत की चीते जैसी रफ्तार के आगे उसकी एक न चली. आखिर में वंदे भारत राजधानी को बहुत पीछे छोड़ते हुए शान से आगे निकल गई और इस महामुकाबले की असली विनर बन गई.

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इंटरनेट पर मचा तहलका, यूजर्स बोले'वंदे भारत का कोई मुकाबला नहीं'

एक यूजर ने लिखा... यह भारतीय रेलवे का नया दौर है. वंदे भारत को रफ्तार भरते देखना अपने आप में एक अलग गर्व का अहसास कराता है. एक यूजर ने लिखा, "वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि रफ्तार का दूसरा नाम है. राजधानी को पछाड़ना कोई छोटी बात नहीं है." एक और यूजर ने कमेंट किया, "सोचो जो लोग उस वक्त ट्रेन के अंदर होंगे, उन्हें कितना मजा आया होगा. बिल्कुल लाइव रेस का फील आया होगा."

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