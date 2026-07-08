हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'रफ्तार का तांडव' राजधानी और वंदे भारत में लगी रेस, देखिए किसने किसको चटाई धूल? वीडियो वायरल

'रफ्तार का तांडव' राजधानी और वंदे भारत में लगी रेस, देखिए किसने किसको चटाई धूल? वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी फिल्म के एक्शन सीन जैसा लग रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो समानांतर पटरियों पर राजधानी और वंदे भारत एक साथ दौड़ना शुरू करती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी दो सुपरफास्ट ट्रेनों को आपस में रेस लगाते देखा है? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पटरी पर आग लगा दी है. देश की दो सबसे प्रीमियम और रफ्तार की बादशाह ट्रेनें 'राजधानी एक्सप्रेस' और 'वंदे भारत एक्सप्रेस' एक-दूसरे के पैरेलल आ गईं. इसके बाद दोनों के बीच जो कांटे की टक्कर शुरू हुई, उसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. दोनों ट्रेनें अपनी फुल रफ्तार में दौड़ रही थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था. आइए जानते हैं कि रफ्तार के इस महामुकाबले में आखिरकार किस ट्रेन ने बाजी मारी और किसे खानी पड़ी मात.

जब पटरी पर आमने-सामने हुईं रफ्तार की मल्लिकाएं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी फिल्म के एक्शन सीन जैसा लग रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो समानांतर पटरियों पर राजधानी और वंदे भारत एक साथ दौड़ना शुरू करती हैं. शुरुआत में दोनों ट्रेनें इतनी तेज रफ्तार में होती हैं कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन आगे निकलेगा. राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए वंदे भारत को कड़ी टक्कर दे रही होती है. काफी दूर तक दोनों ट्रेनें बिल्कुल एक-दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं. खिड़की से बाहर देख रहे यात्री भी इस ऐतिहासिक रेस को अपने कैमरों में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाए.

आखिरी सेकंड का वो रोमांच... जब वंदे भारत ने रच दिया इतिहास

काफी देर तक चली इस कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया, जिसका सबको इंतजार था. दोनों ट्रेनें अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रही थीं, लेकिन तभी वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी मॉडर्न तकनीक और गजब के पिकअप का जलवा दिखाया. देखते ही देखते वंदे भारत ने अपनी रफ्तार को और तेज किया और राजधानी एक्सप्रेस को पछाड़ते हुए हवा से बातें करने लगी. राजधानी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वंदे भारत की चीते जैसी रफ्तार के आगे उसकी एक न चली. आखिर में वंदे भारत राजधानी को बहुत पीछे छोड़ते हुए शान से आगे निकल गई और इस महामुकाबले की असली विनर बन गई.

यह भी पढ़ें: सालों बाद अचानक भाई को देखा, बहन के नहीं रुके आंसू , VIDEO ने लाखों लोगों को किया भावुक

इंटरनेट पर मचा तहलका, यूजर्स बोले'वंदे भारत का कोई मुकाबला नहीं'

एक यूजर ने लिखा... यह भारतीय रेलवे का नया दौर है. वंदे भारत को रफ्तार भरते देखना अपने आप में एक अलग गर्व का अहसास कराता है.  एक यूजर ने लिखा, "वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि रफ्तार का दूसरा नाम है. राजधानी को पछाड़ना कोई छोटी बात नहीं है." एक और यूजर ने कमेंट किया, "सोचो जो लोग उस वक्त ट्रेन के अंदर होंगे, उन्हें कितना मजा आया होगा. बिल्कुल लाइव रेस का फील आया होगा."

यह भी पढ़ें: Video: F1 ट्रैक पर गूंजा भांगड़ा, सिल्वरस्टोन में पंजाबी रंग देखकर हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
'रफ्तार का तांडव' राजधानी और वंदे भारत में लगी रेस, देखिए किसने किसको चटाई धूल? वीडियो वायरल
'रफ्तार का तांडव' राजधानी और वंदे भारत में लगी रेस, देखिए किसने किसको चटाई धूल? वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'दीदी, आप इंस्पिरेशन हो'...दिल्ली की महिला Uber ड्राइवर की कहानी वायरल, जमकर हो रही तारीफ
'दीदी, आप इंस्पिरेशन हो'...दिल्ली की महिला Uber ड्राइवर की कहानी वायरल, जमकर हो रही तारीफ
ट्रेंडिंग
Video: सिया गोयल' के खौफ से कांपा पति! पहाड़ों पर घूमने निकले शख्स ने बीवी से बांध लिया हाथ
सिया गोयल' के खौफ से कांपा पति! पहाड़ों पर घूमने निकले शख्स ने बीवी से बांध लिया हाथ
ट्रेंडिंग
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर- वीडियो वायरल
बच्चों जैसी जिद्दी है ये भैंस! बिना TV देखे नहीं देती एक बूंद दूध, नखरे देख पकड़ लेंगे सिर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain News Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, नासिक में कई मंदिर डूबे, मुंबई में पानी की किल्लत खत्म
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर, गोदावरी का जलस्तर बढ़ा, नासिक में कई मंदिर डूबे, मुंबई में पानी की किल्लत खत्म
विश्व
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
स्पोर्ट्स
'संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर', रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला
'संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर', रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
हेल्थ
Pregnancy Test Kit: प्रेग्नेंसी किट कैसे पता कर लेती है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? समझिए इसके पीछे का साइंस
प्रेग्नेंसी किट कैसे पता कर लेती है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? समझिए इसके पीछे का साइंस
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget