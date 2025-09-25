Video: पानी के अंदर से कैसी दिखती है बारिश? फोटोग्राफर ने वीडियो बनाकर दिखाया, हो गया वायरल

Social Media Viral Video: पानी की सतह पर बारिश का अनुभव तो आप सभी ने जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के नीचे बारिश कैसी दिखती है? हाल ही में एक फोटोग्राफर ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने इस सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया है और इस दृश्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

बारिश की बूंदें पानी पर गिरती हुई नजर आई

इस वीडियो को फोटोग्राफर एल्सटन वेबस्टर ने शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बारिश के पानी को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से रिकॉर्ड किया है, जो बहेद ही आकर्षक नजर आ रहा है. वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि बारिश की बूंदें पानी पर गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन पानी के ऊपर बारिश की बूंद को गिरते तो हमने देखा ही है, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर कैमरा लेकर पानी के नीचे जाता है तो पूरा दृश्य ही बदल जाता है. बारिश की बूंदें पानी के नीचे इतनी खूबसूरत नजर आ रही है कि देखने वाला ये दृश्य देखता ही रह जाए.

Photographer Elston Webster shows what rain looks like underwater. pic.twitter.com/YMDIZX7gir — The Figen (@TheFigen_) September 24, 2025

वीडियो में बूंद के छोटे-छोटे बुलबुले नजर आए

ये दृश्य इतना सुंदर नजर आ रहा है कि इससे आंखे हटाने का मन ही नहीं होगा. वीडियो में देखा गया कि जैसे ही कैमरा पानी के नीचे डुबाया जाता है तो बारिश की बूंदें पानी की सतह से टकराती हैं और नीचे की ओर जाती हैं. वीडियो में बूंद के छोटे-छोटे बुलबुले नजर आ रहे हैं, जो अनोखा दिखाई दे रहा है. बारिश की बूंदें एक अलग ही रूप धारण करती नजर आ रही हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों को भी ये काफी पसंद आया है.