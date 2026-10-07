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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग90 घंटे का उपवास, मुंबई के सीईओ ने जन्मदिन पर व्रत से सबको चौंकाया

90 घंटे का उपवास, मुंबई के सीईओ ने जन्मदिन पर व्रत से सबको चौंकाया

मुंबई के एक सीईओ द्वारा किए गए लंबे उपवास के दावे ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है, एक्सपर्ट्स बिना चिकित्सीय देखरेख के ऐसे कड़े उपवास के स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति सचेत कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Oct 2026 06:22 PM (IST)
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आजकल लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए महंगे होटलों में जाते हैं, शानदार पार्टियां करते हैं या फिर लंबी ट्रिप पर निकल जाते हैं. लेकिन मुंबई के एक जाने-माने बिजनेसमैन ने इस बार अपना जन्मदिन बिल्कुल अलग और बेहद हैरान कर देने वाले अंदाज में मनाया. उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कोई केक नहीं काटा और न ही कोई पार्टी की, बल्कि वह पूरे 90 घंटे यानी लगभग चार दिनों तक भूखे रहे. सोशल मीडिया पर उनकी इस अनोखी यात्रा और उनके अनुभवों की जमकर चर्चा हो रही है. लोग यह जानकर हैरान हैं कि कोई व्यक्ति अपने जन्मदिन पर ऐसा चैलेंज कैसे ले सकता है.

कौन हैं ये बिजनेसमैन?

इस अनोखे चैलेंज को पूरा करने वाले व्यक्ति का नाम अभिषेक अग्रवाल है, जो CreditVidya और प्रेफ़र Prefr कंपनियों के CEO हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपनी इस 90 घंटे की उपवास यात्रा का पूरा अनुभव शेयर किया है. अभिषेक ने बताया कि वह हर साल अपने जन्मदिन पर खुद को कोई न कोई व्यक्तिगत चुनौती देते हैं. इस साल उन्होंने भूख बनाम इच्छाशक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया. उनका मकसद यह देखना था कि जब इंसान को बिना भोजन के रहना पड़े, तो उसका दिमाग और शरीर किस तरह से काम करता है.

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चार दिनों का सफर कैसा रहा?

अभिषेक ने बताया कि फास्टिंग का पहला दिन उनके लिए काफी आसान था और उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई. लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आया, उनकी हालत थोड़ी खराब होने लगी। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि उन्होंने आखिर यह कठिन चैलेंज क्यों शुरू किया। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले ऐप Zomato की भी बहुत याद आई. तीसरे दिन तक आते-आते उनके दिमाग में एक अजीब सी शांति छा गई. वहीं चौथा दिन, जो उनका जन्मदिन था, उस दिन उनका दिमाग पिछले कई महीनों की तुलना में सबसे ज्यादा साफ और शांत महसूस कर रहा था.

फास्टिंग के बाद खुद को माना सुपरहीरो

पूरे 90 घंटे का यह कठिन चैलेंज पूरा करने के बाद अभिषेक ने महसूस किया कि इंसान का शरीर और दिमाग उतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, जितनी हम सोच भी नहीं सकते. चैलेंज खत्म होने के बाद वह खुद को बहुत ज्यादा मजबूत और किसी सुपरहीरो जैसा महसूस कर रहे थे. अभिषेक ने अपनी इस यात्रा के दौरान कसरत करते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया

अभिषेक अग्रवाल की इस पोस्ट के सामने आने के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. कई लोग उनके इस जज्बे और इच्छाशक्ति की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि आज के समय में खुद को ऐसी असहज स्थिति में डालना एक बहुत बड़ा अनुभव है, जिससे हमें अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वहीं, कुछ लोगों ने एक जरूरी सलाह भी दी. उनका कहना था कि खुद की सीमाओं को जानना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर की वास्तविक जरूरत क्या है. एक अन्य यूजर ने अपना पुराना अनुभव बताते हुए लिखा कि उन्होंने भी कभी आठ दिनों का उपवास रखा था, जिससे उन्हें मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक शांति मिली थी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 06:22 PM (IST)
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