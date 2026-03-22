ऑटो में छूटा ब्रिटिश नागरिक का बैग, बेंगलुरु पुलिस ने ढूंढकर लौटाया, सोशल मीडिया पर हुई तारीफ

आज के दौर में सोशल मीडिया पर अक्सर पुलिस की आलोचना वाली खबरें ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो लोगों का भरोसा बढ़ा देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसी ही कहानी तेजी से वायरल हो रही है जिसने बेंगलुरु पुलिस की खूब तारीफ करवाई है. दरअसल ब्रिटेन से आए एक शख्स का बैग ऑटो रिक्शा में छूट गया था, जिसमें उसके जरूरी दस्तावेज और निजी सामान मौजूद था. विदेशी मेहमान के लिए यह बेहद चिंता की बात थी, लेकिन बेंगलुरु पुलिस की फुर्ती ने कुछ ही समय में समस्या का समाधान कर दिया.

ऑटो में छूट गया था विदेशी नागरिक का बैग

जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक व्यक्ति का बैग बेंगलुरु में यात्रा के दौरान ऑटो रिक्शा में छूट गया था. उस बैग में उसके जरूरी दस्तावेज और कुछ निजी सामान मौजूद था. जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वह काफी परेशान हो गया, क्योंकि विदेश में जरूरी दस्तावेज खो जाना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या बन सकता है.

HSR लेआउट थाने में दर्ज कराई शिकायत

इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आ गई. अधिकारियों ने बिना देर किए मामले की जांच शुरू की और यह पता लगाने की कोशिश की कि वह ऑटो रिक्शा कौन सा था जिसमें बैग छूट गया था.

पुलिस ने ढूंढ निकाला ऑटो रिक्शा

बेंगलुरु पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उस ऑटो रिक्शा को ट्रेस कर लिया. जांच के दौरान बैग भी बरामद कर लिया गया. पुलिस ने सभी दस्तावेज और सामान सुरक्षित पाया. इसके बाद बैग को उसके असली मालिक यानी ब्रिटेन से आए व्यक्ति को वापस सौंप दिया गया.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी

इस पूरी घटना की जानकारी बेंगलुरु सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर साझा की. पोस्ट में बताया गया कि जैसे ही शिकायत मिली, एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत जांच शुरू की और ऑटो रिक्शा को ढूंढकर बैग बरामद कर लिया. पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई जिसमें पुलिस अधिकारी विदेशी नागरिक को बैग लौटाते हुए नजर आ रहे हैं.

यूजर्स ने की पुलिस की जमकर तारीफ

सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. कई यूजर्स ने बेंगलुरु पुलिस की फुर्ती और ईमानदारी की जमकर तारीफ की. लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से न सिर्फ स्थानीय नागरिकों का भरोसा बढ़ता है बल्कि विदेश से आने वाले मेहमानों में भी भारत की कानून व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश जाता है.

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लोग बोले- ऐसी खबरें भरोसा बढ़ाती हैं

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि पुलिस की यह कार्रवाई सराहनीय है. एक यूजर ने लिखा कि इस तरह की घटनाएं नागरिकों और विदेश से आने वाले मेहमानों दोनों के भरोसे को मजबूत करती हैं. वहीं कई लोगों ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सही समय पर की गई कार्रवाई कितनी बड़ी परेशानी को टाल सकती है.

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