घर पर उगाएं सस्ती और सेहतमंद हरी भाजी, पूरी गर्मी मिलेगा ताजा साग
गर्मियों में घर पर ही पालक और मलमला जैसी हरी सब्जियां उगाकर आप कम खर्च में ताजा और पौष्टिक भोजन पा सकते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.
गर्मियों का मौसम आते ही हरी पत्तेदार सब्जियों की मांग बढ़ जाती है.बाजार में मिलने वाली सब्जियां कभी महंगी तो कभी ताजगी में कम होती हैं.ऐसे में अगर आप अपने घर के बगीचे, छत या गमलों में ही सब्जियां उगाना शुरू कर दें, तो न सिर्फ पैसे की बचत होगी बल्कि आपको हर दिन ताजी और पौष्टिक सब्जियां भी मिलेंगी.
गर्मियों में क्यों उगाएं हरी पत्तेदार सब्जियां?
गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक और पोषण देने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बेहद जरूरी होती हैं.ये सब्जियां शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं और पाचन को भी बेहतर बनाती हैं. पालक और मलमला जैसी भाजी गर्मियों में आसानी से उगाई जा सकती हैं और कम समय में तैयार हो जाती हैं.
घर या गमले में भी कर सकते हैं खेती
अगर आपके पास खेत नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है.इन सब्जियों को घर के आंगन, छत या छोटे-छोटे गमलों में भी उगाया जा सकता है. थोड़ी सी जगह और सही देखभाल के साथ आप अपनी छोटी-सी किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं.यह तरीका खासकर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है.
बेहद कम खर्च में शुरुआत
इन सब्जियों को उगाने के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती.लगभग 20 से 30 रुपये में बीज आसानी से मिल जाते हैं.इसके अलावा घर में मौजूद जैविक खाद जैसे रसोई का कचरा या गोबर की खाद का उपयोग किया जा सकता है.इस तरह बहुत कम खर्च में आप पूरे सीजन के लिए सब्जियां तैयार कर सकते हैं.
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उगाने का सही तरीका
इन सब्जियों की खेती करना बहुत आसान है. सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लें ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सकें.इसके बाद बीजों को हल्के से मिट्टी में डाल दें और ऊपर से हल्की मिट्टी डालकर ढक दें.पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो. ज्यादा पानी से पौधे खराब हो सकते हैं, जबकि बहुत सूखी मिट्टी में बीज सही से नहीं उग पाते.
जल्दी तैयार होने वाली फसल
पालक और मलमला जैसी भाजी बहुत तेजी से बढ़ती हैं.बीज बोने के लगभग 15 दिनों के भीतर ये कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं.यह खासियत इन्हें घर पर उगाने के लिए और भी बेहतर बनाती है क्योंकि कम समय में आपको ताजा सब्जियां मिलने लगती हैं.
बार-बार कटाई का फायदा
इन हरी भाजियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें एक बार लगाने के बाद कई बार काटा जा सकता है.जब आप पत्तियां काटते हैं तो पौधा फिर से तेजी से बढ़ता है.सही तरीके से पानी और देखभाल करने पर ये पूरी गर्मी के मौसम में लगातार उत्पादन देती रहती हैं.
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Source: IOCL