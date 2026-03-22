हेलो गाइज मैं अंगूर खा रही हूं... क्यूट बच्ची पर फिदा हो गया इंटरनेट, वीडियो वायरल
एक छोटी सी बच्ची का क्यूट वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. आज के समय में जहां कंटेंट क्रिएटर व्यूज के लिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहीं छोटी बच्ची ने मासूमियत से ही लोगों का दिल जीत लिया.
सोशल मीडिया पर आजकल रोजाना हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सीधे लोगों के दिल को छू जाते हैं. खासकर जब बात बच्चों के मासूम वीडियो की हो तो ऐसे वीडियो देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. इन दिनों भी एक छोटी सी बच्ची का ऐसा ही क्यूट वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहे हैं. आज के समय में जहां कंटेंट क्रिएटर लाइक्स और व्यूज के लिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वहीं छोटी बच्ची ने अपनी मासूमियत से बिना किसी कोशिश के ही लोगों का दिल जीत लिया. जिसे देखकर अब सोशल मीडिया पर लोग भी कई तरह के कमेंट करते दिखाई दे रहे हैं.
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आजकल के छोटे बच्चे भी एकदम गजब कर रहे हैं। 😂 pic.twitter.com/vvq3UfxuzD— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) March 20, 2026
अंगूर खाती क्यूट बच्ची पर फिदा हो गया इंटरनेट
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची बहुत क्यूट अंदाज में कैमरे के सामने आती है और कहती है हेलो गाइज मैं अंगूर खा रही हूं... इसके बाद में बड़े ही मजेदार तरीके से अंगूर खाती है और अपनी तोतली आवाज में बातें करती रहती है. वीडियो के आखिरी में बच्ची बड़ी मासूमियत से कहती है मेरी वीडियो को लाइक करो. बस यही सादगी और क्यूटनेस लोगों का दिल जीत रही है. इस वीडियो के सबसे खास बात बच्ची की नेचुरल एक्टिंग और उसका कॉन्फिडेंस है. बिना किसी स्क्रिप्ट के जिस तरह से वह कैमरे से बात करती है, वह लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि आज के समय में इतना प्योर और सच्चा कंटेंट कम ही देखने को मिलता है.
सोशल मीडिया पर छा गई बच्ची
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बरसात कर दी. कुछ लोगों ने बच्ची को फ्यूचर इनफ्लुएंसर बताया तो कुछ ने उसकी क्यूटनेस पर दिल हार दिया. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया इतनी क्यूट एंट्री तो बड़े-बड़े यूट्यूबर भी नहीं कर पाते. वहीं दूसरा कमेंट करता है इसकी वीडियो तो बिना स्किप किए बार-बार देख रहा हूं. एक यूजर लिखता है हेलो गाइज... बस यही सुनकर दिल खुश हो गया. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कमाल है. उसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है क्यूटनेस ओवरलोड हो गया आज तो. वहीं एक यूजर ने मजाक में लिखा अंगूर खा रही है या दिल चुरा रही है.
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Source: IOCL