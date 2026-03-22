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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: पूरे प्रदेश में आज बारिश-तूफान का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

UP Weather: पूरे प्रदेश में आज बारिश-तूफान का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

UP Weather News In Hindi: यूपी में आज मौसम का रुख बदला हुआ है. कई जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान और 80 किमी तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

By : पंकज यादव | Updated at : 22 Mar 2026 07:50 AM (IST)
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मार्च की गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है. दो दिनों से जारी बारिश का दौर रविवार (22 मार्च) को भी जारी नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी-तूफान और गरज-चमक की स्थिति बनी हुई है. कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा चिंता बढ़ा सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा. बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र जैसे इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है. इससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है और आम जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है. सड़कों पर जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका भी जताई गई है.

राजधानी लखनऊ का हाल

राजधानी लखनऊ में दिनभर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर के बाद हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उमस और तेज हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं.

कई बड़े शहरों में अलर्ट

नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.

कुछ इलाकों में यह रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

23 मार्च से मौसम साफ होने के संकेत

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. 23 मार्च से मौसम साफ होने लगेगा और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अनुमान है कि 26 मार्च तक अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इसके बाद अगले सप्ताह तेज धूप और लू जैसे हालात बनने की भी संभावना है.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें. तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे खड़े न हों. बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले मैदान से दूर रहें और जरूरी हो तभी यात्रा करें.

किसान भी अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इंतजाम करें. कुल मिलाकर, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से सतर्क रहने वाला है. थोड़ी राहत के साथ-साथ सावधानी भी बेहद जरूरी है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 22 Mar 2026 07:50 AM (IST)
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