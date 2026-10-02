मूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल
मूसलाधार बारिश में कुत्तों को मिली हाथी का साथ, कई कुत्ते हाथी के पैरों के पास बारिश से बचते दिखे. वीडियो का यह अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानिए पूरा वीडियो क्या है.
- हाथी ने कुत्तों को नहीं भगाया, शांत खड़ा रहा.
जानवरों के बीच अपनापन और प्यार से जुड़े कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे. कई बार इनके रिश्ते इंसानों को भी हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में तेज बारिश के दौरान एक बड़ा हाथी पेड़ के नीचे खड़ा नजर आता है. उसके आसपास कई कुत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, जो बारिश से बचने के लिए हाथी के पैरों के पास और उसके शरीर की ओट में खड़े हैं. खास बात यह है कि हाथी उन्हें वहां से भगाता नहीं, बल्कि चुपचाप उसी जगह खड़ा रहता है और कुत्ते भी उसके पास आराम से खड़े दिखाई देते हैं.
पेड़ के नीचे जंजीर से बंधा नजर आया हाथी
वीडियो में सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसके पास हाथी खड़ा है. उसके एक पैर को पेड़ से लोहे की जंजीर से बांधा गया है. बारिश लगातार हो रही है और सड़क पूरी तरह गीली नजर आती है. आसपास हरियाली भी दिखाई दे रही है. वीडियो कार के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए कैमरे के सामने सड़क और कार का शीशा भी साफ नजर आता है.
You can chain his body,— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) October 1, 2026
But not his compassionate soul 💕 pic.twitter.com/DtyBzhchnH
हाथी के नीचे बारिश से बचते दिखे कई कुत्ते
इस वीडियो का सबसे प्यारा पल हाथी के पास खड़े कुत्ते हैं. बारिश से बचने के लिए कई कुत्ते उसके पैरों के बीच और शरीर की आड़ में खड़े दिखाई देते हैं. हाथी भी उन्हें परेशान नहीं करता और अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है. वीडियो में कुत्ते भी बिना किसी डर या लड़ाई के हाथी के पास आराम से खड़े नजर आते हैं.
यह भी पढ़ें - मुंबई मेट्रो में ‘पीकदान’ देख चौंके लोग, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
सूंड और पैर हिलाता दिखा हाथी
पूरे वीडियो के दौरान हाथी और कुत्ते सड़क किनारे पेड़ के नीचे ही दिखाई देते हैं. बीच-बीच में हाथी अपनी सूंड और पैर हिलाता नजर आता है, जबकि कुत्ते उसके आसपास खड़े रहते हैं. बारिश के बीच रिकॉर्ड हुआ यह सीन सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
वीडियो पर आए प्यार भरे कमेंट्स
वीडियो सामने आने के बाद लोग हाथी और कुत्तों के इस सीन पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने इसे सच्चा प्यार बताया, वहीं दूसरे ने लिखा कि ये तो इंसानों से भी अच्छे हैं. बारिश में हाथी के पास सुरक्षित खड़े कुत्तों का यह सीन लोगों को इमोशनल कर रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें - रोज 8 km पैदल चल गुब्बारे बेचते हैं 70 साल के चाचा, रुला देगी कहानी