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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल

मूसलाधार बारिश में कुत्तों को पनाह दे रहा था हाथी, वीडियो वायरल

मूसलाधार बारिश में कुत्तों को मिली हाथी का साथ, कई कुत्ते हाथी के पैरों के पास बारिश से बचते दिखे. वीडियो का यह अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानिए पूरा वीडियो क्या है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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  • हाथी ने कुत्तों को नहीं भगाया, शांत खड़ा रहा.

जानवरों के बीच अपनापन और प्यार से जुड़े कई वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे. कई बार इनके रिश्ते इंसानों को भी हैरान कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में तेज बारिश के दौरान एक बड़ा हाथी पेड़ के नीचे खड़ा नजर आता है. उसके आसपास कई कुत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, जो बारिश से बचने के लिए हाथी के पैरों के पास और उसके शरीर की ओट में खड़े हैं. खास बात यह है कि हाथी उन्हें वहां से भगाता नहीं, बल्कि चुपचाप उसी जगह खड़ा रहता है और कुत्ते भी उसके पास आराम से खड़े दिखाई देते हैं. 

पेड़ के नीचे जंजीर से बंधा नजर आया हाथी

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वीडियो में सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है, जिसके पास हाथी खड़ा है. उसके एक पैर को पेड़ से लोहे की जंजीर से बांधा गया है. बारिश लगातार हो रही है और सड़क पूरी तरह गीली नजर आती है. आसपास हरियाली भी दिखाई दे रही है. वीडियो कार के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए कैमरे के सामने सड़क और कार का शीशा भी साफ नजर आता है. 

हाथी के नीचे बारिश से बचते दिखे कई कुत्ते

इस वीडियो का सबसे प्यारा पल हाथी के पास खड़े कुत्ते हैं. बारिश से बचने के लिए कई कुत्ते उसके पैरों के बीच और शरीर की आड़ में खड़े दिखाई देते हैं. हाथी भी उन्हें परेशान नहीं करता और अपनी जगह पर शांत खड़ा रहता है. वीडियो में कुत्ते भी बिना किसी डर या लड़ाई के हाथी के पास आराम से खड़े नजर आते हैं. 

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सूंड और पैर हिलाता दिखा हाथी

पूरे वीडियो के दौरान हाथी और कुत्ते सड़क किनारे पेड़ के नीचे ही दिखाई देते हैं. बीच-बीच में हाथी अपनी सूंड और पैर हिलाता नजर आता है, जबकि कुत्ते उसके आसपास खड़े रहते हैं. बारिश के बीच रिकॉर्ड हुआ यह सीन सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. 

वीडियो पर आए प्यार भरे कमेंट्स

वीडियो सामने आने के बाद लोग हाथी और कुत्तों के इस सीन पर अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने इसे सच्चा प्यार बताया, वहीं दूसरे ने लिखा कि ये तो इंसानों से भी अच्छे हैं. बारिश में हाथी के पास सुरक्षित खड़े कुत्तों का यह सीन लोगों को इमोशनल कर रहा है और  सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 08:39 AM (IST)
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