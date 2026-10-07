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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी पंक्चर, कांग्रेस बोली- 'बब्बर शेरों ने...'

राहुल गांधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी पंक्चर, कांग्रेस बोली- 'बब्बर शेरों ने...'

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह देश के मतदाताओं के वोट करने के अधिकार को बचाने की लड़ाई है. ज्ञानेश कुमार BJP के इशारे पर लोगों के वोट छीन रहे हैं और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Oct 2026 07:43 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) को विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया. लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को हिरासत में लेकर जा रही बस के टायर को ही पंचर कर दिया. इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी को जिस बस में ले जाया जा रहा था, अग्रसेन की बावली के पास कांग्रेस के बब्बर शेरों ने उसे पंचर कर दिया.

हालांकि, राहुल गांधी की जो बस खराब हुई थी, उसे ठीक करने के बाद लेकर जाया गया है. इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह देश के मतदाताओं के वोट करने के अधिकार को बचाने की लड़ाई है. ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर लोगों के वोट छीन रहे हैं और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होता, लड़ाई यूं ही जारी रहेगी.

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हिरासत में लेने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक X प्लेटफॉर्म हैंडल से दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने के बाद बस में जाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, ‘यह सब घबराहट में उठाए गए कदम हैं. ये उनके अंदर के डर को दिखाता है. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें न्याय के कटघरे तक लेकर जाएंगे.’ 

उन्होंने कहा, ‘मेरी गारंटी है कि इन चारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. उन्होंने संविधान पर हमला किया है. उन्होंने जनता की आवाज पर हमला किया है. उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.’

यह भी पढ़ेंः मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 07 Oct 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
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