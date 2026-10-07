राहुल गांधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी पंक्चर, कांग्रेस बोली- 'बब्बर शेरों ने...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) को विरोध मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया. लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को हिरासत में लेकर जा रही बस के टायर को ही पंचर कर दिया. इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी जी को जिस बस में ले जाया जा रहा था, अग्रसेन की बावली के पास कांग्रेस के बब्बर शेरों ने उसे पंचर कर दिया.

हालांकि, राहुल गांधी की जो बस खराब हुई थी, उसे ठीक करने के बाद लेकर जाया गया है. इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह देश के मतदाताओं के वोट करने के अधिकार को बचाने की लड़ाई है. ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर लोगों के वोट छीन रहे हैं और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं होता, लड़ाई यूं ही जारी रहेगी.

हिरासत में लेने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी जी को जिस बस में ले जाया जा रहा था, अग्रसेन की बावली के पास कांग्रेस के बब्बर शेरों ने उसे पंचर कर दिया। https://t.co/iGFcN3YgRs — Congress (@INCIndia) October 7, 2026

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक X प्लेटफॉर्म हैंडल से दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने के बाद बस में जाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट शेयर किया है. वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, ‘यह सब घबराहट में उठाए गए कदम हैं. ये उनके अंदर के डर को दिखाता है. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें न्याय के कटघरे तक लेकर जाएंगे.’

👉This is all a panic reaction. Narendra Modi, Amit Shah, Mohan Bhagwat and Gyanesh Kumar can do all this, but we are going to bring them to justice. 👉My guarantee is that all four of them will be brought to justice. 🔹They have attacked the Constitution. 🔹They have attacked the voice of the people. 🔹They are going to pay for this. : LoP Shri @RahulGandhi — Congress (@INCIndia) October 7, 2026

उन्होंने कहा, ‘मेरी गारंटी है कि इन चारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा. उन्होंने संविधान पर हमला किया है. उन्होंने जनता की आवाज पर हमला किया है. उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी.’

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