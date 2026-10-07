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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'

श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'

सुनील गावस्कर ने कहा कि श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में शतक लगाकर सबकी बोलती बंद कर दी. यह अय्यर का टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Oct 2026 05:40 PM (IST)
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भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने बीते मंगलवार (06 अक्टूबर) लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टी20 में चेज करते हुए नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय कप्तान के लिए चेज में पहला शतक रहा. अय्यर की शतकीय पारी से टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर गदगद नजर आए. गावस्कर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अय्यर ने सबकी बोलती बंद कर दी है. 

इसके अलावा दिग्गज गावस्कर ने कहा कि यह अय्यर का फॉर्म में आने का भी संकेत है. शतक के साथ अय्यर को टी20 रैंकिंग में 18 पायदान का फायदा भी पहुंचा है. वह 25वें से सीधा 7वें पायदान पर आ गए हैं. गावस्कर का कहना है वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पास अय्यर का कोई तोड़ नहीं था. 

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श्रेयस अय्यर के पास था हर चीज का जवाब

जियोस्टार से बात करते हुए सुनील गावस्कर ने कहा, "यह श्रेयस अय्यर की शानदार पारी थी. वह रूकने का नाम नहीं ले रहे थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने चाहे जिस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, उनके पास हर चीज का जवाब था. भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान बनने के बाद से श्रेयस अय्यर का बल्ले से दौर थोड़ा खराब रहा है. हाल के समय में जीत तो मिली हैं, लेकिन बल्ले से उनकी अपनी फॉर्म चिंता का विषय बनी रही."

अय्यर के लिए बड़ी पारी खेलना जरूरी था 

गावस्कर ने आगे कहा, "इसलिए उनके लिए बड़ी पारी खेलना अहम था और उन्होंने इस पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ऐसा कर दिखाया. अय्यर ने लक्ष्य हासिल करने पर पूरी तरह से काबू पा लिया और मिडिल ओवरों में तेजी जारी रखी. उन्होंने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर पूरी तरह गियर बदलते हुए सिर्फ 15 गेंदों में 50 से 102 तक पहुंच गए."

'सबको को चुप कर दिया'

गावस्कर ने अय्यर पर उठ रहे सवालों की भी बात की. उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर श्रेयस की बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर सवाल उठाए गए थे और इस शतक ने उन सभी को चुप कर दिया है. यह पारी एक मजबूत संकेत है कि श्रेयस अय्यर अपनी बेस्ट फॉर्म में लौट आए हैं."

 

यह भी पढे़ं: BCCI ने किया साफ, अब टीम इंडिया की सेलेक्शन मीटिंग में मौजूद रहेंगे वीवीएस लक्ष्मण

Published at : 07 Oct 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Sunil Gavaskar SHREYAS IYER
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