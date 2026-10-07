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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रप्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'

प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'

संत प्रेमानंद महाराज पर आनंद मिश्राजी और रेशम मुखर्जी ने एक किताब लिखी है. ये किताब प्रियंका चतुर्वेदी के पास भी पहुंची. अब उन्होंने लेखकों को शुक्रिया अदा किया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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संत प्रेमानंद महाराज और उनके आश्रम का मामला चर्चा में है. इस बीच शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के पास प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब पहुंची है. इसकी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं. उन्होंने इस किताब के लेखकों को शुक्रिया अदा किया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''स्वामी प्रेमानंद महाराज जी पर अपनी पुस्तक मुझे भेजने के लिए आनंद मिश्राजी और रेशम जी को धन्यवाद, मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं. राधे-राधे.'' इस किताब का नाम है 'प्रेमानंद महाराज- मैसेंजर ऑफ रिलीजियस हार्मनी एंड डिवाइन'

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क्यों चर्चा में हैं प्रेमानंद महाराज और उनका आश्रम?

मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज का आश्रम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. उनके शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत के बाद उनका आश्रम सुर्खियों में है. कथित तौर पर एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने से इस शिष्य की मौत हो गई थी. दीपक लोधी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे. वे प्रेमानंद महाराज जी के पास एक साधक के रूप में रहते थे.

फलाहारी बाबा ने क्या किया दावा?

केलीकुंज आश्रम में विवाद के बीच फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने दावा करते हुए कहा था कि राजस्थान की एक प्राइवेट कंपनी ने प्रेमानंद महाराज को और लोकप्रिय बनाने के लिए विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को 5 करोड़ रुपये देकर दर्शन के लिए बुलाया था. 

विराट कोहली की टीम ने दी सफाई

फलाहारी महाराज के कथित दावे पर क्रिकेटर विराट कोहली की टीम ने सफाई दी है. विराट कोहली के प्रवक्ता ने इस संबंध में आधिकारिक बयान दिया है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा की ओर से विराट कोहली के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, वे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. प्रवक्ता ने कहा ये भी कहा कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज जी के प्रति श्रद्धा और अटूट आस्था की वजह से उनके उनके दर्शन करने जाते हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi MAHARASHTRA NEWS Swami Premanand Maharaj
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