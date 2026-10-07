प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'

संत प्रेमानंद महाराज और उनके आश्रम का मामला चर्चा में है. इस बीच शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के पास प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब पहुंची है. इसकी तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं. उन्होंने इस किताब के लेखकों को शुक्रिया अदा किया है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''स्वामी प्रेमानंद महाराज जी पर अपनी पुस्तक मुझे भेजने के लिए आनंद मिश्राजी और रेशम जी को धन्यवाद, मैं इसे पढ़ने के लिए उत्सुक हूं. राधे-राधे.'' इस किताब का नाम है 'प्रेमानंद महाराज- मैसेंजर ऑफ रिलीजियस हार्मनी एंड डिवाइन'

Thank you Anand Mishraji and Resham ji for sending me your book on Swami Premanand Maharaj ji, looking forward to read it. Radhe Radhe https://t.co/wPGejmlbyy — Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 7, 2026

क्यों चर्चा में हैं प्रेमानंद महाराज और उनका आश्रम?

मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज का आश्रम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है. उनके शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत के बाद उनका आश्रम सुर्खियों में है. कथित तौर पर एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने से इस शिष्य की मौत हो गई थी. दीपक लोधी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे. वे प्रेमानंद महाराज जी के पास एक साधक के रूप में रहते थे.

फलाहारी बाबा ने क्या किया दावा?

केलीकुंज आश्रम में विवाद के बीच फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने दावा करते हुए कहा था कि राजस्थान की एक प्राइवेट कंपनी ने प्रेमानंद महाराज को और लोकप्रिय बनाने के लिए विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को 5 करोड़ रुपये देकर दर्शन के लिए बुलाया था.

विराट कोहली की टीम ने दी सफाई

फलाहारी महाराज के कथित दावे पर क्रिकेटर विराट कोहली की टीम ने सफाई दी है. विराट कोहली के प्रवक्ता ने इस संबंध में आधिकारिक बयान दिया है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा की ओर से विराट कोहली के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, वे पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. प्रवक्ता ने कहा ये भी कहा कि विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, प्रेमानंद महाराज जी के प्रति श्रद्धा और अटूट आस्था की वजह से उनके उनके दर्शन करने जाते हैं.

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