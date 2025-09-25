सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया है. यह वीडियो एक बुजुर्ग दंपत्ति का है जो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं. वीडियो को देखते ही लोग उनकी मासूमियत, प्यार और सालों पुराने साथ की गहराई को महसूस कर रहे हैं. हर कोई इसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा है और कमेंट कर रहा है कि ऐसा प्यार आज भी मौजूद है. यह वीडियो सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते की मिसाल बन गया है.

बुजुर्ग दंपत्ति ने मनाई शादी की सालगिरह

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में अपने करीबी लोगों के बीच सालगिरह मना रहे हैं. पहले दोनों मिलकर शादी का केक काटते हैं और उसके बाद एक-दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे डांस करना शुरू कर देते हैं. उनके चेहरे पर सालों का प्यार और समझदारी झलक रही है. सबसे इमोशनल हिस्सा तब आता है जब चाचा अपनी बीवी को गले लगाते हैं और आंखों से आंसू बहाते हुए कहते नजर आते हैं जैसे कह रहे हों “बस इतना ही साथ चाहिए था और आगे भी इसी तरह साथ रहना”. यह पल इतनी गहराई और सच्चाई लिए हुए है कि वीडियो को देखने वाले हर शख्स की आँखों में नमी आ जाती है.

View this post on Instagram A post shared by Mahiiiiiii🧿 (@heyits.mahiii)

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी फ्रांस के राष्ट्रपति की कार तो ट्रंप को मिला दिया फोन, इसके बाद जो हुआ- वीडियो वायरल

वीडियो देख रोया पूरा इंटरनेट

वीडियो को heyits.mahiii नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरे आंसू नहीं रुक रहे, भगवान इन्हें किसी की नजर ना लगे. एक और यूजर ने लिखा...ये सपना तो हर कपल का होता है, मुझे रोना आ रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इमोशनल कर दिया दादा जी ने, खूबसूरत लम्हा है ये.

यह भी पढ़ें: अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल