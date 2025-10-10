डोनाल्ड ट्रंप के साथ धोखा हो गया...अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं मिला शांति का नोबेल; यूजर्स बोले- सामने आ गया फर्जीवाड़ा
Donald Trump Nobel Peace Prize: डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार. कई यूजर्स को था यकीन कि इस बार वही जीतेंगे. नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई.
Donald Trump Nobel Peace Prize: आज नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर नया बवाल मचा हुआ है. इस साल का प्रतिष्ठित अवॉर्ड वेनेजुएला की मारिया मरीना माचोडा को मिला है. जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस दौड़ में माने जा रहे थे. नतीजे सामने आते ही ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोग इसे ट्रंप के साथ हुआ धोखा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नोबेल चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है. वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर ट्रंप को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं.
लोग बोले ट्रंप के साथ हुआ धोखा
नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है. कई यूजर्स का कहना है कि ट्रंप इस सम्मान के असली हकदार थे. लेकिन उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया. कुछ यूजर्स ने तो चयन समिति पर पक्षपात के आरोप भी लगाए. वहीं ट्रंप समर्थकों ने कहा कि यह नोबेल की साख पर सवाल खड़ा करता है और ट्रंप के साथ खुला धोखा हुआ है. तो वहीं बहुत से यूजर इसे लेकर मजेदार मीम शेयर कर रहे हैं.
यूज़र ने शेयर किया पंचायत वाला मीम
पंचायत वेब सीरीज में बनराकस यानी भूषण की मीटिंग वाला मीम काफी वायरल हुआ था. हाल ही में ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर काफी टैरिफ लगाए थे. मीटिंग की जगह टैरिफ लगा कर मीम शेयर किया गया है. भूषण की जगह पीएम मोदी को रख दिया है.
PM Modi to Donald Trump. #NobelPeacePrize pic.twitter.com/E3WSfhnqfL— Sagar (@sagarcasm) October 10, 2025
इस यूजर ने अभिनव के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप का मीम बनाकर शेयर किया है
October 10, 2025
इस यूजर ने शायरी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की हालत का जिक्र किया है.
Donald Trump shared this on his Truth Social after not winning Nobel Peace Prize 💔😭😭#NobelPeacePrize pic.twitter.com/whR2mLV95q— Ministry Of Sarcasm (@M_OfSarcasm) October 10, 2025
इस यूजर ने जॉनी लीवर के वीडियो से पीएम मोदी और ट्रंप का जिक्र करते हुए पोस्ट शेयर किया है.
María Corina Machado wins Nobel Peace Prize Donald Trump ko nhi mila🤣🤣— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) October 10, 2025
Narendra Modi ji right now : pic.twitter.com/Og79bbJKEV
तो एक यूजर ने खाप पंचायत से नोवेल दिलवा दिया
Khaap Nobel peace prize to Donald Trump 😂😂🤣#NobelPeacePrize pic.twitter.com/TfnQvnnNfB— Saffron Chargers (@SaffronChargers) October 10, 2025
तो इस यूजर ने हिंदुस्तानी भाऊ का मीम बनाकर ट्रंप ट्रोल किया
Nobel Prize Committee to Donald Trump pic.twitter.com/hBOoaXBWGB— Sagar (@sagarcasm) October 10, 2025
इस यूजर ने ट्रंप को नोबेल न मिलने पर पर गुस्से में टैरिफ बढ़ाने वाला मीम बनाया
Donald Trump to other countries after Not getting Noble Peace prize for 2025 pic.twitter.com/cpxK6BP36G— memes_hallabol (@memes_hallabol) October 10, 2025
