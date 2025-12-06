श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की दूसरी बार उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की उड़ाने लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रही. शनिवार (6 दिसंबर) सुबह तक कुल 16 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा.

हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को कुल 64 उड़ानें निर्धारित थीं, 32 आने वाली और 32 जाने वाली. इनमें से इंडिगो की 36 उड़ानें थीं, जिनमें 18 आगमन और 18 प्रस्थान वाली शामिल थीं. लेकिन कंपनी ने इनमें से 14 उड़ानें रद्द कर दीं. अच्छी बात यह रही कि सुबह की उड़ानों में किसी देरी की जानकारी नहीं मिली.

अन्य एयरलाइनों की दो उड़ानें भी रद्द

इंडिगो के अलावा अन्य एयरलाइनों की भी दो उड़ानें रद्द की गईं. इस तरह कुल रद्द उड़ानों की संख्या 16 हो गई. अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल बाकी उड़ानें तय समय पर चल रही हैं, लेकिन मौसम और संचालन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए स्थिति कभी भी बदल सकती है.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति जांच लें. एक अधिकारी ने कहा कि हम यात्रियों से आग्रह करते हैं कि उड़ान के समय की पुष्टि कर लें और असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचें.

इंडिगो में क्रू की कमी

ये ताजा रद्दीकरण उस बड़े व्यवधान के ठीक अगले दिन हुआ है, जब गुरुवार को 41 उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, जिनमें से 39 इंडिगो की थीं. इंडिगो में यह संकट आंतरिक अनुपालन प्रक्रियाओं और DGCA द्वारा जारी नए सुरक्षा निर्देशों के बाद पायलट की कमी के कारण पैदा हुआ है.

एयरलाइंस के अंदर क्रू शेड्यूलिंग को लेकर सख्ती बढ़ने के बाद कई उड़ानों को ऑपरेट करना संभव नहीं हो पा रहा है. इसके चलते यात्रियों को लगातार दूसरे दिन यात्रा में बाधा झेलनी पड़ी.

लगातार दो दिनों से उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों में अनिश्चितता बढ़ गई है. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि सामान्य संचालन कब तक बहाल हो पाएगा.