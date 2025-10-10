Video: सीट नहीं मिली तो लड़की ने छिड़क दिया Pepper Spray, ट्रेन में कटा बवाल, वीडियो वायरल

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लोकल ट्रेन की महिला कोच में एक ऐसी घटना हुई, जो सोशल मीडिय पर तहलका मचा रही है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक युवती ट्रेन में सीट न मिलने पर नाराज थी, जिसके चलते उसने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों पर हमला कर दिया. इस दौरान यात्रियों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी. ये घटना सीलदाह की ओर जा रही लोकल ट्रेन की महिला कोच में हुई है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ट्रेन में मौजूद महिलाओं ने युवती को स्प्रे छिड़कने से रोका

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन भारी मात्रा में भीड़ नजर आ रही है. एक युवती, जो हरे रंग की कपड़ों में नजर आ रही है. वह एक अन्य महिला से सीट को लेकर बहस कर रही है, जब काफी देर तक उसे सीट नहीं मिली तो उसने पेपर स्प्रे की कैन निकाली और अन्य यात्री के चेहरे पर स्प्रे करने की कोशिश की. ट्रेन में मौजूद महिलाओं ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन युवती काफी गुस्से में थी और उसने किसी की कोई बात नहीं मानी, जिसके बाद सभी यात्रियों ने महिला को घेर लिया.

The woman entered a woman's only train compartment and couldn't get a seat, so she sprayed pepper spray on other women to get a seat 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xmJIugdAtz — Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) October 9, 2025

पेपर स्प्रे छिड़कने के बाद कोच में अफरातफरी मची

वीडियो में देखा गया है कि युवती के पेपर स्प्रे छिड़कने के बाद कोच में अफरातफरी मच जाती है. सभी यात्रियों को खांसी आने लगती है तो वहीं किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है.

वीडियो में एक यात्री चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? यहां बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बाद भी युवती लगातार बहस करती रहती है. वीडियो में काफी यात्री पुलिस को बुलाने की धमकी देते है. इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है. सोशल मीडिया पर भी लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.