बिजली के खंभे पर तंदूर की तरह भुन गया लाइनमैन, वीडियो देख कांप जाएगी आपकी रूह

एक ऐसा भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई. वीडियो में एक लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ दिखता है और उसे जोर का झटका लगता है, फिर जो होता है होश उड़ा देगा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Oct 2025 03:59 PM (IST)
हमारे देश में लाखों लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं. इनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग बिजली विभाग में काम करने वाले लाइनमैन का है. ये वो लोग हैं जो हर मौसम में बिना वक्त देखे, दिन-रात हमारी सुविधा के लिए बिजली की लाइनें ठीक करते हैं, टूटे हुए तारों को जोड़ते हैं और सिस्टम को चालू रखने में जरूरी भूमिका निभाते हैं.

हाल ही में एक ऐसा भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई. वीडियो में एक लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ दिखता है और अचानक हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वह किसी तंदूर की तरह जलने लगता है. यह नजारा दिल दहला देने वाला है और इसने एक बार फिर हमारे सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लाइनमैन बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइन की मरम्मत कर रहा था. अचानक उसे तेज करंट लग जाता है और वह बुरी तरह झुलसने लगता है. उसके शरीर से धुआं निकलता दिख रहा है और किसी भी तरफ से उसे तुरंत बचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में वह लाइनमैन बिजली के खंभे पर से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरता है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई सहम गया है. ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी तंदूर में कुछ जल रहा हो. यह सीन हर दिल को झकझोर देने वाला था और लोग इस वायरल वीडियो को देख अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

जब से यह वीडियो सामने आया है, लोगों के रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं. किसी ने लिखा, क्या हम आज भी इतना खराब सिस्टम चला रहे हैं, वहीं एक यूजर ने कहा, ये आदमी हीरो था, मगर सिस्टम का शिकार बन गया, कुछ लोगों ने सीधे सरकार और बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि सुरक्षा के लिए बजट कहां जा रहा है, 

Published at : 10 Oct 2025 03:59 PM (IST)
