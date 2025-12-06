इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान

Railway Added Extra Coaches: देश में यात्रियों की परेशानी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है. इंडिगो की फ्लाइट सर्विसेज ठप होने के बाद हजारों लोग फंसे हुए हैं और लंबी दूरी तय करने के ऑप्शन कम रह गए हैं. बाकी फ्लाइट्स के रेट आसमान छू रहे हैं. ऐसे माहौल में रेलवे ने तत्परता दिखाई. 6 दिसंबर 2025 से पूरे नेटवर्क में 37 ट्रेनों में 116 एक्सट्रा कोच जोड़ दिए गए हैं.

जिससे ट्रेनों में सीटें बढ़ गई है. इसके अलावा रेलवे ने 114 अलग से फेरों के साथ कैपेसिटी और बढ़ा दी है और चार स्पेशल ट्रेनों को भी रोल आउट कर दिया है. इसके चलते अब फ्लाइट कैंसलेशन से बढ़ा दबाव अब ट्रेनों पर बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा और यात्रियों को लंबी दूरी के लिए दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा. देखें किन ट्रेनों में बढ़ाए गए कोच.

दक्षिण रेलवे में सबसे ज्यादा कोच लगाए गए

भारतीय रेलवे की ओर से दक्षिण रेलवे में सबसे ज्यादा कोच बढ़ाए गए हैं. दक्षिण रेलवे ने अकेले 18 ट्रेनों में चेयर कार और स्लीपर क्लास के कोच लगाए हैं. 6 दिसंबर से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है. इसलिए दक्षिण भारत में यात्रा करने वाले लोगों को तुरंत राहत मिल रही है. पिछले कुछ दिनों में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ी थी और इन नए कोचों के चलते अब यात्रियों को थोड़ी राहत मिलेगी.

उत्तर रेलवे ने भी बढ़ाई कैपेसिटी

उत्तर रेलवे की बात करें तो यहां भी यात्रियों का दबाव बढ़ रहा था और इसी वजह से एनआर ने 8 ट्रेनों में 3AC और चेयर कार कोच जोड़ दिए हैं. यह बदलाव तुरंत लागू हो गए हैं. इससे दिल्ली, पंजाब, जम्मू और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाले जरूरी रूटों पर सीटें बढ़ गई हैं. जम्मूतवी राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, चंडीगढ़ शताब्दी और अमृतसर शताब्दी जैसी ट्रेनों में सीधे नए कोच लगाए गए हैं. तय दिनों के लिए कोच एडिशन की टाइमलाइन भी जारी हो चुकी है. जिससे फ्लाइट की समस्या से जूझ रहे यात्रियों को एक ऑप्शन मिल जाता है.

उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों के कोच बढ़ाए

ट्रेन नंबर 12425/26 जम्मूतवी राजधानी ट्रेन में एक 3rd एसी कोच

ट्रेन नंबर 12424/23 डिब्रूगढ़ राजधानी में एक 3rd एसी कोच

ट्रेन नंबर 12045/46 चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन में चेयर कार की एक कोच

ट्रेन नंबर 12030/29 अमृतसर शताब्दी ट्रेन में एक चेयर कार की कोच

इन ट्रेनों में भी जोड़े गए एक्सट्रा कोच

नई दिल्ली से जम्मू तवी और वापस आने वाले रूट पर भी रेलवे ने सीट बढ़ोतरी लागू कर दी है. 12425 नई दिल्ली से जम्मू तवी वाली ट्रेन में 6 दिसंबर से 11 दिसंबर तक एक अतिरिक्त 3rd AC कोच जोड़ा जा रहा है. दूसरी तरफ 12426 जम्मू तवी से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन में 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक यही एक्सट्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी. इससे दोनों दिशाओं में यात्रा करने वालों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी.

इसी तरह राजधानी रूट पर भी विस्तार किया गया है. 12424 नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी में 6 से 11 दिसंबर तक एक 3rd AC कोच और जोड़ दिया जाएगा. वापसी वाली 12423 डिब्रूगढ़ से दिल्ली आने वाली राजधानी में 8 से 13 दिसंबर तक यही एक्स्ट्रा कोच चलेगा. मतलब, उत्तर पूर्व की ओर जाने वाले यात्रियों को भी इस पीक ट्रैवल विंडो में ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

शताब्दी रूट के लिए ट्रेन नंबर 12029 नई दिल्ली से अमृतसर शताब्दी में 6 और 7 दिसंबर को एक एक्सट्रा चेयर कार की सुविधा रहेगी. वहीं 12030 अमृतसर से नई दिल्ली लौटने वाली शताब्दी में भी यही व्यवस्था उन्हीं दो दिनों में लागू होगी. इससे दिल्ली–पंजाब कॉरिडोर पर बढ़ी हुई मांग को आसानी से संभाला जा सकेगा.

चार स्पेशल ट्रेनें शुरू

इसके साथ ही चार स्पेशल ट्रेनों का भी ऐलान हुआ है. गोरखपुर से आनंद विहार, नई दिल्ली से जम्मू रूट के लिए वंदे भारत स्पेशल, नई दिल्ली – मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल और हजरत निजामुद्दीन – तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें तुरंत शुरू की जा रही है.

