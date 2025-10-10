Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स

Karwa Chauth 2025 Memes: आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. हिन्दू धर्म में इस दिन का खास महत्व है. शादीशुदा महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए-पीए व्रत रखती हैं और रात में जब चांद नजर आता है. तब ही व्रत खोलती हैं. पूजा के समय महिलाएं खास तौर पर सजती-संवरती हैं. जबकि उनके पति सामान्य रूप से रहते हैं.

ऐसे मौके को लेकर सोशल मीडिया पर करवा चौथ के दिन कई तरह के मीम्स वायरल होते हैं. महिलाएं भूखी रहती हैं और बाकी लोग जमकर खाते-पीते हैं. इसको लेकर भी मीम्स इतने मज़ेदार होते हैं कि देख कर आप भी हंसी रोक नहीं पाएंगे और हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे. करवा चौथ 2025 के ये मीम्स शादीशुदा जीवन की हर मज़ेदार बात को खूबसूरती से कैद करते हैं.

करवा चौथ को लेकर शेयर किए जा रहे मीम्स

आज करवा चौथ मनाया जा रहा है. सभी घरों में रौनक है त्योहार की खुशी है. सुहगिनों को चांद का इंतजार है. बाकी दुनिया पहले की तरह की नार्मल है. करवा चौथ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स भी शेयक किये जा रहे हैं. इसमें लोग अपनी-अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Philippines Earthquake Video: खबर डरावनी है... भूकंप से ऐसे डोला फिलीपींस जैसे आ गया हो महाविनाश, कांपती दीवारों का वीडियो देख छूट आएगा पसीना

इस यूजर ने एक तरफ सजी-धजी महिला को तो दूसरी तरफ बनियान पहने आदमी का फोटो शेयर करते हुए लिखा है. करवा चौथ के दिन पत्नी के कपड़े और पति के कपड़े

इस यूजर ने मीम शेयर करके बताया है कि करवा चौथ के दिन तो पतियों को बहुत इज्जत मिलती है. लेकिन साल के 364 दिन उनका क्या हाल होता है.

इस मीम में यूज़र ने बताया है कि सुहागिनों के अलावा कुछ कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं लेकिन सुबह-सुबह उनकी मम्मी कुछ खिला देती है.

यह भी पढ़ें: Video: मुंह पर बांधी टेप, सड़क किनारे पॉलीथिन से लटकाया, मासूम कुत्ते के साथ बेरहमी का वीडियो वायरल

इस यूजर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मीम बनाकर लिखा है करवा चौथ के दिन पतियों को लगता है कि वही भगवान है.

इसमें मीम में नायक फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार का डायलॉग लिखा है. जिसमें कहा है 'बनोगे एक दिन के लिए भगवान.'

इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दया और जेठालाल के फोटो से दर्शाया है साल के बाकी दिन पत्नी कैसे व्यवहार करती है और करवा चौथ के दिन कैसे

इसमें जाॅनी लीवर को दिखाया गया है बताते हुए करवा चौथ का दिन एहसास दिलाता है जिंदगी में पत्नी नहीं है.

View this post on Instagram A post shared by Aakash verma (@aakash_official11)

यह भी पढ़ें: Video: ब्रेक फेल होने के बाद पेट्रोल पंप में जा घुसा कंटेनर, देखने वालों की कांप गई रुह, वीडियो वायरल