Karwa Chauth 2025 Memes: करवा चौथ मनाने से पहले हंसा-हंसा के लोट-पोट कर देंगे ये मीम्स
Karwa Chauth 2025 Memes: आज 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ मनाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस मौके पर मज़ेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिन्हें देखकर आप हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे.
Karwa Chauth 2025 Memes: आज यानी 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. हिन्दू धर्म में इस दिन का खास महत्व है. शादीशुदा महिलाएं पूरे दिन बिना कुछ खाए-पीए व्रत रखती हैं और रात में जब चांद नजर आता है. तब ही व्रत खोलती हैं. पूजा के समय महिलाएं खास तौर पर सजती-संवरती हैं. जबकि उनके पति सामान्य रूप से रहते हैं.
ऐसे मौके को लेकर सोशल मीडिया पर करवा चौथ के दिन कई तरह के मीम्स वायरल होते हैं. महिलाएं भूखी रहती हैं और बाकी लोग जमकर खाते-पीते हैं. इसको लेकर भी मीम्स इतने मज़ेदार होते हैं कि देख कर आप भी हंसी रोक नहीं पाएंगे और हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे. करवा चौथ 2025 के ये मीम्स शादीशुदा जीवन की हर मज़ेदार बात को खूबसूरती से कैद करते हैं.
करवा चौथ को लेकर शेयर किए जा रहे मीम्स
आज करवा चौथ मनाया जा रहा है. सभी घरों में रौनक है त्योहार की खुशी है. सुहगिनों को चांद का इंतजार है. बाकी दुनिया पहले की तरह की नार्मल है. करवा चौथ को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स भी शेयक किये जा रहे हैं. इसमें लोग अपनी-अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं.
इस यूजर ने एक तरफ सजी-धजी महिला को तो दूसरी तरफ बनियान पहने आदमी का फोटो शेयर करते हुए लिखा है. करवा चौथ के दिन पत्नी के कपड़े और पति के कपड़े
On Karwachauth.!!— Hemant (@Hemnttt) October 9, 2025
Wife's outfit Husband's Outfit pic.twitter.com/uezEgvMEyH
इस यूजर ने मीम शेयर करके बताया है कि करवा चौथ के दिन तो पतियों को बहुत इज्जत मिलती है. लेकिन साल के 364 दिन उनका क्या हाल होता है.
वास्तविकता पे आधारित मीम#KarwaChauth #करवा_चौथ pic.twitter.com/3XMPbjY9oL— जॉन कबीर (@rushtbhramin) October 10, 2025
इस मीम में यूज़र ने बताया है कि सुहागिनों के अलावा कुछ कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं लेकिन सुबह-सुबह उनकी मम्मी कुछ खिला देती है.
Nibbiya Aaj 🥲 #KarwaChauth pic.twitter.com/JQcsxXv9uy— Byomkesh (@byomkesbakshy) October 10, 2025
इस यूजर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मीम बनाकर लिखा है करवा चौथ के दिन पतियों को लगता है कि वही भगवान है.
Every husband's feeling on Karwachauth:#KarwaChauth #करवा_चौथ pic.twitter.com/BBiSiCeCQq— Sarcasm (@sarcastic_us) October 10, 2025
इसमें मीम में नायक फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार का डायलॉग लिखा है. जिसमें कहा है 'बनोगे एक दिन के लिए भगवान.'
Indian wifes to their husbands 🤣#KarwaChauth pic.twitter.com/dZ8XLqe7uM— Aditi (@aditiraaaj1) October 10, 2025
इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दया और जेठालाल के फोटो से दर्शाया है साल के बाकी दिन पत्नी कैसे व्यवहार करती है और करवा चौथ के दिन कैसे
Reality of #KarwaChauth these days: pic.twitter.com/VccflXnaKf— Shubham Sakhuja (@ishubhamsakhuja) October 10, 2025
इसमें जाॅनी लीवर को दिखाया गया है बताते हुए करवा चौथ का दिन एहसास दिलाता है जिंदगी में पत्नी नहीं है.
