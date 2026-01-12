5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. इस फिल्म के रिलीज होने से पहले लोगों की निगाहें रणवीर सिंह के किरदार पर थी लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सारा फेम एक ही किरदार लूटकर ले गया और वो था अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का किरदार. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रहमान डकैत के घर को पाकिस्तान में बताया गया है असल में वो पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में ही है. जी हां, एक वीडियो रहमान डकैत के घर का तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद यूजर्स हैरान हैं.

रहमान डकैत की हवेली का खुला राज

आपको बता दें कि फिल्म की कहानी भले ही पाकिस्तान की दिखाई गई हो, लेकिन असल में रहमान डकैत के घर को भारत में ही फिल्माया गया था. दरअसल, रहमान डकैत का ये घर पंजाब के अमृतसर में मौजूद है जिसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता है. जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि रहमान डकैत का असली घर अमृतसर की ऐतिहासिक लाल कोठी है जिसे पाकिस्तान की लोकेशन बताकर फिल्म में दिखाया गया है. वीडियो में इस हवेली का पूरा टूर दिया गया है जिसमें अलग अलग लोकेशन को शूट किया गया है.

अमृतसर की इस लाल कोठी का किराया कर देगा हैरान

लाल कोठी के केयर टेकर का कहना है कि इस कोठी को आमतौर पर शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिल्म की शूटिंग यहां दो दिनो तक चली थी. इस दौरान अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, सौम्या टंडन समेत पूरी टीम लोकेशन पर मौजूद थी. बताया जा रहा है कि इस लाल कोठी का प्रतिदिन का किराया 50 हजार रुपये है. आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि यह कोठी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट इसका संचालन करता है.

यूजर्स बोले, क्या अब भी सेटअप ज्यों का त्यों है?

वीडियो को vibeshwar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रहमान डकैत के नाम से ही अब तो इसे जाना जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...पूरी फिल्म में केवल एक ही किरदार को सराहा गया और वो है रहमान डकैत. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या अभी भी वहां पूरा सेटअप ज्यों का त्यों है.

