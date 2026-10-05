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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगJantar-mantar: डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल

Jantar-mantar: डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि जंतर-मंतर पर धक्का-मुक्की के बीच जैसे ही पुलिस ने बस में लोगों को ठूंसा, बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों ने बस के ठीक सामने खड़े होकर रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पहुंची दिल्ली पुलिस के साथ एक ऐसा अतरंगी और हास्यास्पद वाकया सामने आया है, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग हंसते-हंसते लोट-पोट हो रहे हैं. जंतर-मंतर पर जारी विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस जब प्रदर्शनकारियों को डिटेन करके बस में भरकर ले जाने लगी, तो बाकी प्रदर्शनकारियों ने ऐसा दिमाग लगाया कि पुलिस का पूरा प्लान वहीं खटारा बनकर रह गया. प्रदर्शनकारियों ने बस के आगे इंसानी दीवार बना दी, जिससे ड्राइवर को मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी. लेकिन असली ड्रामा तो इसके तुरंत बाद शुरू हुआ, जब बस स्टार्ट ही नहीं हो सकी.

"चाबी गुम गई साहब!" ड्राइवर अंकल का जवाब सुन बेबस हुई दिल्ली पुलिस

शुरुआत में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि जंतर-मंतर पर धक्का-मुक्की के बीच जैसे ही पुलिस ने बस में लोगों को ठूंसा, बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों ने बस के ठीक सामने खड़े होकर रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया. ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक मारा, बस बंद हो गई. इसके बाद जब पुलिस के आला अफसरों ने बस के ड्राइवर अंकल को चिल्लाकर गाड़ी तुरंत आगे बढ़ाने का हुक्म दिया, तो ड्राइवर अंकल ने जो कहा उसने सबको दंग कर दिया. ड्राइवर अंकल बेचारगी से दोनों हाथ हिलाते हुए बोले "अरे साहब, चाबी गुम हो गई... चाबी!"

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इतना सुनते ही बस में बैठे और बाहर खड़े प्रदर्शनकारियों का उत्साह दोगुना हो गया. कई प्रदर्शनकारी तो बस के बोनट और छत पर चढ़ गए और हवा में हाथ लहराते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे. पुलिस अफसर बेबस खड़े होकर कभी बस का इग्निशन देखते तो कभी गायब हुई चाबी को ढूंढने का नाटक करते नजर आए.

एक और वीडियो आया सामने, बस की चाबी ले भागी महिला प्रदर्शनकारी

अभी पहला वीडियो ट्रेंड कर ही रहा था कि सोशल मीडिया पर एक और दूसरा वीडियो सामने आ गया. यह घटना एक दूसरी डिटेंशन बस की है, जहां प्रदर्शनकारियों ने और भी बड़ा दांव खेल दिया. इस दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस जब दूसरी बस में प्रदर्शनकारियों को भरकर ले जाने की तैयारी में थी, तभी एक महिला प्रदर्शनकारी अचानक एक्टिव हुई.

महिला ने बिना किसी डर के बस के केबिन की खिड़की में हाथ डाला, इग्निशन में लगी चाबी को एक झटके में उखाड़ा और हवा की रफ्तार से भीड़ के बीच गायब हो गई. पुलिसकर्मी जब तक खिड़की की तरफ दौड़ते, तब तक मैडम चाबी लेकर रफूचक्कर हो चुकी थीं. दो अलग-अलग बसों के साथ हुए इस 'चाबी कांड' ने दिल्ली पुलिस की तैयारियों की हवा निकालकर रख दी.

दोनों वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल रहे हैं. पहले वीडियो में ड्राइवर अंकल की मासूमियत और दूसरे वीडियो में महिला की फुर्ती देखकर नेटिजन्स जमकर ठहाके लगा रहे हैं और मजेदार कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं.

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यूजर्स ने ला दी मजेदार कमेंट्स की बाढ़

एक यूजर ने लिखा: "पहले वीडियो में लगा कि ड्राइवर नाटक कर रहा है, लेकिन दूसरे वीडियो ने तो पूरा सस्पेंस ही खत्म कर दिया! मैडम तो हीरो निकलीं!" दूसरे यूजर ने कमेंट किया: "दिल्ली पुलिस बस लेकर आई थी, लेकिन मैडम चाबी ही ले उड़ीं! अब धक्का मारकर थाने ले जाओ!" वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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