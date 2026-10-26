बिठूर में CM योगी बोले- 'कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संस्कार ही गंदगी...'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कानपुर के बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने नानाराव पेशवा पार्क में 411 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अयोध्या के विकास को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा.

सीएम योगी ने अयोध्या के पुराने हालात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शासन में अयोध्या में सड़कों की स्थिति खराब थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी और गंदगी का माहौल था. सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संस्कार ही गंदगी में रहने के हैं और गंदे कार्यों को करने की आदत है.

सीएम योगी ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के विकास की कार्ययोजना तैयार की, तो विपक्षी दलों ने उसमें बाधाएं डालने का प्रयास किया. सीएम ने आरोप लगाया कि भगवान राम का मंदिर बनाने, अयोध्या का विकास करने और वहां एयरपोर्ट का निर्माण करने के प्रयासों का भी विरोध किया गया.

सीएम योगी ने कहा कि आज बड़ा पावन दिवस है, इस अवसर पर वह समस्त प्रदेशवासियों का अभिनंदन करते हैं. उन्होंने नारी सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वह धरती तीर्थ बन जाती है. हर व्यक्ति भगवान राम से जुड़ा हुआ है और महर्षि वाल्मीकि प्रभु राम तक पहुंचने के माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने राम भक्तों की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया है. आज अयोध्या पहुंचने पर त्रेता युग की यादें ताजा हो जाती हैं.

सीएम योगी ने कहा कि राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालु महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में भी नतमस्तक हो सकते हैं. उन्होंने बताया कि अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास और माता शबरी के मंदिर भी बनाए गए हैं, इसके अलावा निषादराज का मंदिर भी है.

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