जंगल की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो बस एक ही नियम फॉलो करना होगा और वो रफ्तार का. जो जितना तेज होगा उसे जिंदगी उतने ही मौके देगी. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगल सफारी के दौरान टूरिस्ट्स के सामने ही टाइगर ने जिस तरह से कुत्ते का शिकार किया उसने पूरे जंगल को दहलाकर रख दिया. वीडियो में दिख रहा है कि कुत्ते ने टाइगर के सामने आकर उसे चुनौती दी और एक बार में टाइगर ने ये बता दिया कि क्यों वो जंगल का सबसे खूंखार जानवर है. वीडियो देखकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा.

पर्यटकों के सामने टाइगर ने किया कुत्ते का शिकार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल सफारी के दौरान पर्यटक घूम रहे हैं और टाइगर साइटिंग का मजा ले रहे हैं. उसी दौरान एक कुत्ता कहीं से टाइगर के इलाके में घुस आता है और फिर जो होता है उसे देखकर मौत भी जोर जोर से हंसने लगती है. टाइगर बगैर वक्त गंवाए कुत्ते पर हमला कर देता है जिसके बाद कुत्ता इतना जोर से चीखता है कि उसका गला फट जाता है. कुत्ते की आवाज धीमी हो उससे पहले टाइगर कुत्ते की गर्दन दबोचकर उसे मौत की नींद सुला देता है.

एक झपट्टा और कुत्ता सो गया मौत की नींद

इस घटना के दौरान जंगल में टाइगर की दहाड़ और कुत्ते की जिंदगी के लिए भीख वाली आवाज और मौत के हंसने की गड़गड़ाहट साफ सुनाई देती है, लेकिन अगले ही पल ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानों वहां कुछ हुआ ही नहीं है. ये सब देखकर यूजर्स भी हैरान रह जाते हैं और खामोशी से टाइगर के जाने का इंतजार करने लगते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...टाइगर के सामने भौंकोगे तो मारे जाओगे. एक और यूजर ने लिखा...जंगल का असली दरिंदा टाइगर है, उससे होशियारी नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...टाइगर के इलाके में शेर भी नहीं आता, कुत्ता कैसे जिंदा जा पाता भाई.

