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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: पोते को पीछे बैठा दादी ने दौड़ाई बुलेट, दिल लूट लेगा यह वायरल वीडियो

Viral Video: पोते को पीछे बैठा दादी ने दौड़ाई बुलेट, दिल लूट लेगा यह वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हरियाणा नंबर की कस्टमाइज्ड बुलेट की ड्राइविंग सीट पर खुद दादी विराजमान हैं, जबकि उनका जवान पोता पीछे की सीट पर मजे से बैठा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Nov 2026 01:02 PM (IST)
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कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, और अगर दिल में जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी ही 'सुपर दादी' का वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर नौजवानों के भी होश उड़ गए हैं. इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही इस रील में एक बुजुर्ग दादी भारी-भरकम रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाती नजर आ रही हैं, और वह भी पूरे टशन और स्वैग के साथ.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हरियाणा नंबर की कस्टमाइज्ड बुलेट की ड्राइविंग सीट पर खुद दादी विराजमान हैं, जबकि उनका जवान पोता पीछे की सीट पर मजे से बैठा हुआ है. सड़क पर बुलेट दौड़ाती दादी का आत्मविश्वास देखकर हर कोई दंग है.

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सिर पर दुपट्टा, देसी सूट और एक हाथ छोड़कर पंजाबी बीट्स पर स्वैग

वीडियो में दादी पारंपरिक देसी सूट और सिर पर नारंगी रंग का दुपट्टा ओढ़े बेहद कूल अंदाज में बुलेट का हैंडल संभाले हुए हैं. इतना ही नहीं, वीडियो के एक हिस्से में तो दादी चलती बाइक पर एक हाथ हैंडल से हटाकर कैमरे की तरफ इशारा करते हुए जबरदस्त एक्सप्रेशंस भी देती नजर आ रही हैं, वहीं पीछे बैठा पोता भी गाने की धुन पर झूमता दिख रहा है.

 
 
 
 
 
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बैकग्राउंड में बज रहे दमदार पंजाबी गाने ने इस वीडियो में ऐसा तड़का लगाया है कि देखने वालों का दिल खुश हो गया है. दादी की इस बेखौफ राइडिंग और देसी स्वैग ने साबित कर दिया है कि स्टाइल और टशन के मामले में वह आज की जनरेशन से किसी भी तरह कम नहीं हैं.

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सोशल मीडिया पर छाई दादी की दीवानगी

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह मजेदार वीडियो आग की तरह फैल गया है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में दादी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई, बुलेट चलाने का ऐसा स्वैग तो आज तक किसी लड़के में नहीं देखा" दूसरे यूजर ने लिखा, "हरियाणा की दादी हैं भाई, इनके आगे तो बड़े-बड़े हैवी ड्राइवर भी फेल हैं! पोते की खुशी तो देखो पीछे बैठकर कैसे मुस्कुरा रहा है." वहीं एक और यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "दादी का टशन और एनर्जी लाजवाब है, बस अगली बार राइडिंग करते वक्त दादी और पोते दोनों हेलमेट जरूर पहन लें ताकि सेफ्टी बनी रहे."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 01:02 PM (IST)
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