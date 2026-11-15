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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'हमें पता था...', फाइनल में पाकिस्तान का बैंड बजाने के बाद बोले मोहित उल्वा; जानें क्या कहा

'हमें पता था...', फाइनल में पाकिस्तान का बैंड बजाने के बाद बोले मोहित उल्वा; जानें क्या कहा

मोहित उल्वा ने 26 गेंद में 49 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को पाकिस्तान पर एक विकेट से जीत दिलाई. जानिए मोहित ने मैच के बाद क्या कहा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 12:11 PM (IST)
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मोहित उल्वा, पूरे भारतवर्ष में यह नाम चर्चा में है. इस नाम की चर्चा हो भी क्यों ना, पाकिस्तान के खिलाफ मैच पलटने वाला यही तो खिलाड़ी है. 338 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम इंडिया को आखिरी 2 ओवर में 25 रन बनाने थे. हाथ में सिर्फ एक विकेट बचा था, मगर मोहित उल्वा ने धैर्य नहीं खोया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 337 रन बना दिए थे. अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में कभी इतना बड़ा टारगेट सफलतापूर्वक चेज नहीं हुआ था. इसलिए भारतीय खेमे में टेंशन पैदा होना कोई हैरानी वाली बात नहीं होती. मगर मैच के बाद मोहित ने बताया कि टीम को पूरा भरोसा था कि पाकिस्तान इतने रन बना सकता है, तो उनकी टीम भी ऐसा कर सकती है.

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आखिरी ओवर में क्या सोच रहे थे मोहित?

अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन बनाने थे. हालात आखिरी बॉल पर 3 रन के बन चुके थे. यह किसी भी बल्लेबाज के लिए दबाव भरी स्थिति होती. मोहित ने आखिरी ओवर को लेकर कहा, "मुझे खुद और भगवान पर पूरा भरोसा था. इससे पहले तक मेरे लिए एशिया कप ज्यादा अच्छा नहीं रहा था. मुझे पता था कि मैं एक गेंदबाज हूं, लेकिन मुझे भरोसा करना था कि मैं एक ऑलराउंडर हूं. मुझे दूसरे छोर पर सिर्फ मनल के सपोर्ट की जरूरत थी."

पता था चेज कर लेंगे

मोहित ने बताया कि दूसरे छोर पर मनल चौहान लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे थे. मनल लगातार उनसे कहते रहे कि वह गेम को जरूर फिनिश कर सकते हैं. मोहित ने बताया, "जिस तरह का भरोसा मनल ने मुझे दिलाया कि आखिरी गेंद पर हम दोनों मिलकर मैच को फिनिश कर सकते हैं. मुझे भरोसा था कि मैं अगर अंतिम गेंद तक टिका रहा तो अंतिम गेंद पर गेम को फिनिश कर देंगे."

मोहित उल्वा नंबर-10 पर बैटिंग करने आए. मोहित जब बल्लेबाजी करने उतरे, तब भारतीय टीम ने 252 के स्कोर पर आठवां विकेट खोया था. टीम को अब भी 86 रनों की जरूरत थी. यह मोहित की दृढ़ता ही थी जो अंत तक क्रीज पर टिके रहे और भारत को 1 विकेट से रोमांचक जीत दिलाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Under 19 Asia Cup Mohit Ulva
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