हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनकभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे

कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे

पूनम पांडे अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. फेक डेथ से वायरल वीडियो जैसे विवादों के चलते वह चर्चा में रही. आइए जानते हैं उनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे जो उन्हें सुर्खियों में ले आई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस पूनंम पांडे प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. वहीं एक्ट्रेस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. इस बार उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान कर दिया है. एक्ट्रेस ने पोस्ट शेयर बताया है कि वो मां बनने वाली हैं. हालांकि, वो किसे डेट कर रही हैं या शादीशुदा हैं, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

वहीं, सोशल मीडिया पर उनके बेबी बंप की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. हालांकि, कई यूजर्स इसे एक और प्रैंक भी मान रहे हैं. बता दें, पूनम पांडे कई विवादों को लेकर चर्चा में रही हैं. 

फेक डेथ को लेकर सुर्खियों में रहीं एक्ट्रेस
अप्रैल 2024 में पूनंम पांडे ने उस वक्त इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जब उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर सर्वाइकल कैंसर के चलते उनकी 'मौत' की खबर शेयर कर दी. पोस्ट में उनके 'बहादुरी से लड़ी गई लड़ाई' का जिक्र भी किया गया था. हालांकि, महज 24 घंटे बाद ही पूनम ने खुद सामने आकर इस खबर को झूठा बताया और इसे एक तरह का अवेयरनेस स्टंट बताया. उन्होंने कहा कि इससे सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ी है.

‘अगर इंडिया जीता तो…’ बयान से बटोरी सुर्खियां
पूनंम पांडे साल 2011 में उस वक्त अचानक चर्चा में आ गई थीं, जब उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले एक वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने वादा किया था कि अगर इंडिया मैच जीतता है तो वह कपड़े उतार देंगी. उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया और हर तरफ चर्चा का विषय बन गया. हालांकि, BCCI ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)

लीक्ड वीडियो हुआ वायरल
कुछ साल पहले पूनम पांडे का एक प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसमें वह नहाते हुए डांस करती नजर आई थीं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, लेकिन आपत्तिजनक होने की वजह से इसे बाद में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.

बाद में एक्ट्रेस ने दावा किया था कि यह वीडियो उनके एक्स-बॉयफ्रेंड ने निजी विवाद के बाद लीक किया था. यह मामला उनके सबसे चर्चित विवादों में से एक रहा और उनकी इमेज को और सुर्खियों में ले आया.

कोविड रूल तोड़ने पर हुईं गिरफ्तार
साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी पूनम पांडे विवादों में घिर गई थीं. जब सख्त पाबंदियों के चलते लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, तब वह अपने पति सैम के साथ बाहर घूमती नजर आईं. इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें नियमों को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था.

पति पर लगाए गंभीर आरोप
सितंबर 2020 में पूनम पांडे ने सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उन पर छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के गंभीर आरोप लगा दिए. गोवा में हनीमून के दौरान एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. इस मामले में सैम बॉम्बे को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई.

और पढ़ें
Published at : 31 Mar 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Poonam Pandey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
टेलीविजन
'रामायण' में मेघनाद बन इस एक्टर ने बनाई थी घर-घर में पहचान, कहलाने लगे थे दूसरे राजेश खन्ना, फिर ऐसे हुआ जिंदगी का अंत
'रामायण' में मेघनाद बन इस एक्टर ने बनाई थी घर-घर में पहचान, फिर ऐसे हुआ जिंदगी का अंत
टेलीविजन
‘धुरंधर’ के सिंगर शहजाद अली पहुंचे दीपिका-शोएब के घर, कपल ने की शानदार मेहमान नवाजी
‘धुरंधर’ के सिंगर शहजाद अली पहुंचे दीपिका-शोएब के घर, कपल ने की शानदार मेहमान नवाजी
टेलीविजन
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- एलपीजी की दिक्कत हो रही
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- एलपीजी की दिक्कत हो रही
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War LIVE: 'हमलावरों के पैर काट देंगे', ईरान के साथ जमीनी जंग को लेकर IRGC की चेतावनी
LIVE: 'हमलावरों के पैर काट देंगे', ईरान के साथ जमीनी जंग को लेकर IRGC की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Census 2027: यूपी में कब से होगी जातीय जनगणना? आ गई तारीख, इन सवालों के देने होंगे जवाब
यूपी में कब से होगी जातीय जनगणना? आ गई तारीख, इन सवालों के देने होंगे जवाब
क्रिकेट
'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत
'बॉल टेम्परिंग' विवाद में पाक खिलाड़ी पर लगा बड़ा जुर्माना, PSL मैच में की थी शर्मनाक हरकत
टेलीविजन
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवटे वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवटे वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
चुनाव 2026
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
अल्पसंख्यकों पर ‘डैमोक्लीज़ की तलवार’, वेणुगोपाल का FCRA बिल पर हमला, केरल के ईसाई बहुल इलाकों में राहुल गांधी का प्रचार 
एग्रीकल्चर
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
अब घर पर ही उगाएं सेम, इन आसान स्टेप्स से गमला भर जाएगा फलियों से
ट्रेंडिंग
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
दिल्ली या बेंगलुरु? किस शहर की मेट्रो ज्यादा अच्छी, एक विवादित पोस्ट से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Embed widget