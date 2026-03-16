3 साल बाद लौटा मालिक तो उड़ गए होश! अपार्टमेंट बन चुका था कबूतरों का ‘पिजन दुबई’, वीडियो वायरल

कभी आपने सोचा है कि अगर कोई इंसान अपना घर कुछ सालों के लिए छोड़ दे और वापस लौटे तो वहां क्या हाल मिलेगा. शायद धूल जमी हो, सामान इधर-उधर पड़ा हो या घर बंद होने की वजह से थोड़ा जर्जर हो गया हो. लेकिन अगर कोई लौटे और उसका पूरा घर ही पक्षियों का शहर बन चुका हो तो. सुनने में यह किसी फिल्म या मजाक जैसा लगता है, लेकिन रूस में ऐसा ही एक अजीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी अपने ही घर में घुसता है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है.

रूस के शहर में सामने आया अजीब मामला

यह पूरा मामला रूस के खनन शहर वोरकुटा का बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां रहने वाला एक मध्यम उम्र का व्यक्ति करीब तीन साल पहले काम के सिलसिले में साइबेरिया चला गया था. जल्दबाजी में जाते समय वह अपने अपार्टमेंट की एक खिड़की बंद करना भूल गया. बस यही छोटी सी गलती आगे चलकर बड़ी कहानी बन गई.

A resident of Vorkuta, an extremely cold coal mining town inside the Arctic Circle, returned to his apartment after three years, having forgotten to close the window before leaving. pic.twitter.com/lULloEhiHu — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026

खुली खिड़की से कबूतरों ने बना लिया ठिकाना

तीन साल तक खुली खिड़की देखकर आसपास के कबूतरों को जैसे नया घर मिल गया. धीरे-धीरे कबूतर उस अपार्टमेंट में घुसने लगे और वहीं रहने लगे. समय बीतने के साथ उन्होंने वहां घोंसले बना लिए और पूरा घर कबूतरों का ठिकाना बन गया. जब मकान मालिक वापस लौटा और घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया.

घर के अंदर कबूतरों का ‘शहर’

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि घर के अंदर दर्जनों कबूतर बैठे हुए हैं. फर्नीचर पर पंक्तियों में कबूतर बैठे हैं जैसे वही घर के मालिक हों. फर्श पर हर जगह पंख और कबूतरों की बीट फैली हुई है. मकान मालिक मजाकिया अंदाज में वीडियो में कहता है कि उसे लगा जैसे वह अपने ही घर में किराएदार बनकर आ गया हो. उसने यह भी कहा कि यह घर अब कबूतरों का “दुबई” बन गया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तेजी से वायरल हो गया. हजारों लोगों ने इसे देखा और तरह-तरह के मजेदार कमेंट किए. किसी ने लिखा कि कम से कम कबूतरों ने घर को खाली तो नहीं छोड़ा. वहीं एक यूजर ने मजाक में कहा कि कबूतरों ने तो मालिक के लिए नाश्ते के रूप में अंडे भी छोड़ दिए होंगे. वीडियो को @BrianMcDonaldIE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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मरम्मत में लग सकते हैं लाखों रुपये

हालांकि मकान मालिक के लिए यह मामला मजाक का नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे अपार्टमेंट की सफाई, मरम्मत और फर्नीचर बदलने में करीब 15 से 20 लाख रुपये के बराबर खर्च आ सकता है. यह रकम लगभग उतनी ही है जितनी कीमत उस अपार्टमेंट की बताई जा रही है.

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