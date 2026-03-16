"हमें लगा जरूरी काम कर रहे हैं" कार से हाथ में लैपटॉप लेकर उतरे आमिर खान, स्क्रीन देखी तो उड़ गए फैंस के होश, वीडियो वायरल
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड सुपर स्टार आमिर खान एक काले रंग की वैन से उतरते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस वायरल वीडियो में एक ट्विस्ट है.
आमिर खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में लेपटॉप लिए कार से उतरते दिखाई दे रहे हैं. लेकिन जब आमिर खान लैपटॉप हाथ में लिए अपनी कार से बाहर निकले तो पैपराजी को एक बार के लिए लगा कि वो कोई जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लेपटॉप की स्क्रीन पर लोगों की नजर पड़ी तो वक्त और जज्बात दोनों बदल गए. वीडियो देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे.
काले रंग की वैन से उतरे आमिर, हाथ में था लैपटॉप
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड सुपर स्टार आमिर खान एक काले रंग की वैन से उतरते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान उनके हाथ में एक लैपटॉप है जिसे वो सावधानी से पकड़कर वैन से उतर रहे हैं, पहली नजर में देखने पर यही लगता है कि आमिर खान किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते और स्क्रीन पर कैमरे की नजरें जाती है तो सारी पोल खुल जाती है.
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फैंस को लगा जरूरी काम कर रहे हैं
वीडियो में दिखता है कि आमिर खान लैपटॉप को हाथ में पकड़कर कोई काम नहीं कर रहे बल्कि चेस खेल रहे हैं. उनकी लैपटॉप स्क्रीन पर चेज चल रहा है और वो इस पर काफी ध्यान देकर चाल चलते दिखाई दे रहे हैं. उनका यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग बस यही कह रहे हैं कि एक दम इन्होंने वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए.
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यूजर्स बोले, हां ये कर लो पहले
वीडियो को bollywoodsocietyy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई हमें लगा कि सच में कोई जरूरी काम कर रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा....ये तो चीटिंग है फैंस के साथ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हां ये कर लो पहले.
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Source: IOCL